En la comunidad de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur, trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje y de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río construyen el tercer parque solar fotovoltaico de 21.8 megawatts (MW) de la provincia.

Más de 200 trabajadores asumen actualmente el montaje de mesas y paneles en el sector B- el más avanzado-, mientras que en el A acometen el movimiento de tierra, explicó a la Agencia Cubana de Noticias el ingeniero Raúl Jesús Soroa Morejón, jefe de la construcción del parque.

El emplazamiento contará con 42 mil 588 paneles solares, como los de su tipo en el país, abarca 32 hectáreas y se encuentra en un sitio dedicado antiguamente a la ganadería, por lo que requirió el relleno de tres lagunas artificiales, apuntó.

La obra marcha en su totalidad a cerca del 30 por ciento de ejecución, y después de trabajar en los parques anteriores contamos con más experiencia para avanzar con rapidez en la colocación de un implemento, en el zanjeo o en otras actividades, según la disponibilidad de los recursos, detalló Soroa Morejón.

Este era un terreno cubierto de marabú- en su mayoría-, y otros arbustos, y en el mes de mayo comenzamos el movimiento de tierra, desmonte y nivelación del terreno, aseguró Ernesto Manuel González, al frente de la parte energética por la Empresa de Construcción y Montaje.

Cuatro brigadas de esa entidad llevan a cabo desde diciembre la colocación de las estructuras y de forma paralela, el movimiento de tierra y compactación de las áreas aún por alistar del sector A.

Todavía hay partes que tenemos que tapar y nivelar; es un terreno muy duro y las mesas tienen que quedar al mayor nivel posible, refirió.

Las lluvias el año pasado complejizaron las labores de movimiento de tierra e incidieron en la marcha de los trabajos; en tanto contamos con el apoyo de la Forestal en cuanto a buldócer, señaló.

Estos parques deben estar ubicados a ocho kilómetros de la subestación eléctrica más cercana, en este caso, la Pinar Oeste.

Como parte de la estrategia nacional hasta 2030 para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, dos parques solares con igual capacidad de generación fueron sincronizados el año anterior al Sistema Eléctrico Nacional en Vueltabajo, uno en la zona de La Barbarita, en Consolación del Sur; y el otro en La Lucila, en el municipio cabecera.

Además, un enclave de cinco megawatts en La Ceniza, en Pinar del Río, asociado a un donativo chino.

Tomado de ACN