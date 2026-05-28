Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez evalúa proyecto arrocero con Vietnam en Pinar del Río

En Pinar del Río el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda y autoridades políticas y gubernamentales de la provincia recorrieron áreas destinadas a la producción de arroz en el municipio Los Palacios.

Durante un recorrido por áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se interesó por el desarrollo del proyecto conjunto con Vietnam para la producción de arroz.

Este es el lote 10 de la Unidad Empresarial de Base Cubanacán donde se encuentran sembradas más de 170 hectáreas de arroz, parte de un plan que desde 2024 otorga a la empresa vietnamita Agri VMA mil hectáreas en usufructo para el cultivo en Los Palacios.

La provincia de Pinar del Río cuenta actualmente con más de 8 mil 900 hectáreas de arroz plantadas, de las cuales unas 810 hectáreas corresponden a la gestión de la empresa vietnamita, que administra alrededor de mil hectáreas en usufructo.

En el intercambio con representantes de la empresa cubana y vietnamita, Díaz-Canel se interesó por aspectos relacionados con la productividad, la logística y las condiciones de trabajo, además de reflexionar sobre la posibilidad de ampliar esta experiencia en el futuro.

El proyecto constituye un ejemplo de cooperación internacional en el sector agroindustrial, con el propósito de incrementar la producción de arroz en Cuba, mejorar la seguridad alimentaria y aprovechar la experiencia técnica de Vietnam en este cultivo estratégico.