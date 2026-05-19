El hombre que decidió reeditar el recorrido de la Caravana de la Libertad, a pie, desde la Granjita Siboney hasta la urbe cabecera de Vueltabajo, donde el 17 de enero entraron los barbudos encabezados por Fidel, ya está en Pinar del Río.

José Luis Pérez Balart es jubilado del Ministerio del Interior y reincorporado a la docencia en el Instituto de Enseñanza Superior Hermanos Marañón de Santiago de Cuba donde imparte clases en la Cátedra de la Seguridad del Estado.

Tiene entre sus mayores privilegios, haber sido del Grupo de Seguridad Personal de Fidel en los años comprendidos entre 1984 y 1986.

En la Habana, el 10 de mayo se le sumó al recorrido su hermano Eldys Pérez Balart. Este lo acompaña desde El Cotorro desde el mismo momento en que llegó a la capital, luego de su salida de la Ciudad Héroe, el 10 de abril.

Desde entonces está junto a él en la travesía que culminará en el Cabo de San Antonio, y estará precedida de la visita a Mantua, Monumento Nacional para revivir también la llegada de la invasión a occidente.

Los pinareños le han profesado cariño, admiración y respeto por su iniciativa y por el valor histórico que sustenta la idea.

En diálogo sostenido con pobladores de la comunidad, expresó su gratitud por la cálida acogida y dijo sentirse feliz ante tanta hospitalidad demostrada por los vueltabajeros, elemento del cual recalcó, ha sido similar en cada lugar visitado a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por la ruta de Fidel marcha este Quijote que ha desafiado el tiempo y los obstáculos para rendir honores a quien considera paradigma y ejemplo de generaciones.