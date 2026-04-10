Presidente cubano concede entrevista al programa «Meet the Press» de NBC News (+ Video)

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez concedió hoy una entrevista al influyente programa «Meet the Press», de NBC News. Este intercambio con la periodista Kristen Welker es la primera entrevista que el jefe de Estado cubano concede a una televisora de Estados Unidos.

El primer segmento de la conversación fue estrenado esta tarde en la emisión de «Meet the Press» y será retransmitida por la televisora estadounidense en su segmento «NBC Nightly News».

"@MeetThePress moderator @kwelkernbc has landed a sit down with Cuban President Miguel Díaz-Canel, his first American television interview"



"The interview was taped on Thursday morning in Cuba, with the first excerpt to be shown on Meet the Press NOW at 4 p.m. ET and on NBC… — NBC News PR (@NBCNewsPR) April 9, 2026

Una versión más amplia de la entrevista será emitida el domingo en Meet The Press y de manera completa estará disponible en NBCNews.com.

En video el fragmento estrenado hoy: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/exclusive-cuban-president-reacts-to-trump-admin-s-call-for-him-to-step-down-261041221883

Tomado de Cubadebate