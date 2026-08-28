Primera infancia en Pinar del Río por un curso escolar superior

Con renovados compromisos inicia este Primero de septiembre el área de Educación Infantil en Pinar del Río.

La Máster Yamilka Aguilar Báez, Jefa del Departamento de la Primera Infancia en la Dirección Provincial de Educación, informó que están listos para el nuevo período lectivo, un total de 52 círculos infantiles y a ellos se suman las dos modalidades de atención educativa que siguen siendo pilar básico en el desarrollo de los niños: El programa Educa a tu hijo y las casitas infantiles.

En tal sentido precisó, que mantienen las expectativas de un trabajo eficiente en cada colectivo a pesar de las adversas condiciones que vive el país, ante las cuales, docentes y demás personal, intensificarán sus saberes creativos para garantizar el fomento de los objetivos trazados en la enseñanza y el beneficio a las madres trabajadoras.

Al referirse específicamente a las casitas infantiles, expresó que cuentan con 27 instituciones de este tipo en toda la provincia y que la última inaugurada fue en el municipio de Consolación del Sur, con gran impacto en el seno de la comunidad, como las restantes, al dar atención también a familias en condiciones de vulnerabilidad con niños hasta los seis años.

En el venidero curso escolar, cerca de 615 infantes conformarán la matrícula de estas instituciones y se beneficiarán unas 516 familias.

Amor, espíritu de trabajo y voluntad de aportar a la formación y desarrollo de los más pequeños de casa, están presentes en quienes desde los colectivos que integran la primera infancia en Pinar del Río, abrirán sus puertas a una nueva etapa este Primero de septiembre. Así patentizó Aguiar Báez, máxima representante de esta rama educativa.