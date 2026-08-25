Primero, su bienestar

A partir de la creación del Centro de Acogimiento Urgente en la que fuese hasta ahora escuela especial Hermanos Saíz en Pinar del Río, los niños diagnosticados con trastornos del espectro autista asistirán en septiembre próximo a una nueva institución acondicionada según sus necesidades educativas.

Desde el pasado mes de julio, en ocasión de las festividades por el Día de la Rebeldía Nacional, quedó inaugurado un centro de Acogimiento Urgente o Transitorio para niños deambulantes y en otras condiciones de vulnerabilidad.

La instalación, que anteriormente fungía como la escuela especial Hermanos Saíz para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la ciudad Pinar del Río, fue sometida a una reparación acorde con el nuevo destino, en aras de crear las comodidades para un propósito tan noble como el de amparar a pequeños carentes de seguridad, cariño, estabilidad…

Sin dejar de reconocer y enaltecer la importancia de tal decisión, varios padres de niños con TEA se acercaron a la redacción de Guerrillero debido a disímiles preocupaciones relacionadas con el nuevo centro que, el curso venidero, recibirá a sus hijos.

La otrora secundaria básica Gabriela Mistral, ubicada en la calle Frank País, será la nueva escuela para una matrícula de 31 niños con TEA.

A Dianelys Gómez Hernández, madre de la pequeña Ailin (cinco años), no solo le preocupa lo que este cambio puede causar, tanto en su hija como en el resto de los niños.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

“Por muchos años se abogó por mejorar las condiciones de la “Hermanos Saíz, e incluso ampliarla. Nuestros niños tienen opciones muy limitadas, porque a pesar de que pueden ser incorporados a una enseñanza regular, hay que reconocer que por sus características específicas y necesidades especiales la mejor opción es la escuela de autismo.

“Aunque se considera de tránsito, experiencias anteriores han demostrado que algunos niños nunca llegan a vencer todos los objetivos y no pueden incorporarse a la enseñanza regular.

“La cercanía a la línea del tren de la nueva escuela los puede afectar, ya que muchos presentan hipersensibilidad auditiva, esto pudiera provocar rechazo, pues, aunque le están haciendo remodelaciones para adecuarla a sus necesidades, las condiciones ambientales y el entorno son casi imposibles de cambiar”, comentó.

A David Fernández, padre de Enrique (ocho años), le preocupa la cercanía con la calle, las condiciones de seguridad y la higiene de la zona que rodea el nuevo centro, pues, como es recurrente en varios lugares de la ciudad, allí también crece un microvertedero.

Otras opiniones giran en torno al proceso constructivo y si estará concluido para el inicio del curso escolar, pero lo más preocupante para ellos es el impacto que ese cambio pueda tener en sus hijos y si podrán adaptarse a ello.

Educación tiene la palabra

A propósito de las disímiles preocupaciones, este equipo conversó con las autoridades correspondientes en el territorio y con varios especialistas del sector educacional.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Al respecto, Evelio Herrera Padrón, director general de Educación en la provincia, explicó que el sistema educacional está en medio de un proceso de reordenamiento de su red escolar, y que este año es más visible debido a las disminuciones de matrícula en los distintos niveles educativos, lo cual ha propiciado la realización de una unificación de centros.

Como parte de este proceso, la escuela Gabriela Mistral acogerá a los niños que estaban en la escuela especial Hermanos Saíz, que era una casa adaptada y ahora pasa a ser el Centro de Acogimiento Urgente.

“Decidimos crear todas las condiciones en la Gabriela Mistral para que sea la escuela que requieren los niños con autismo. Pretendemos que estén mejor que en la anterior. Todas las especialidades tendrán su aula, en la Hermanos Saíz los especialistas no disponían del espacio suficiente para trabajar”.

Refirió Herrera Padrón que aspiran a que, en las condiciones actuales, los niños puedan tener aulas cómodas y que la escuela cuente con las áreas terapéuticas, dígase piscina, caja de arena, el gabinete logopédico, el psicopedagógico, un aula de atención temprana que no tenía la antigua escuela, nuevos baños, cocina…

En medio de las labores constructivas, constatamos la amplitud que tiene la institución, la cual contará con la seguridad que requieren estos niños para evitar que salgan a la calle.

Al respecto, Yaremys García Felipe, jefa del Departamento de Educación Especial de la Dirección General de Educación, señaló que se va a colocar una reja en la segunda puerta y una puerta de madera en la entrada principal. Al muro trasero también se le añadirá una cerca perimetral.

“Tendrán un huerto para realizar actividades, una enfermería con muy buenas condiciones y un salón de juego bien amplio”.

Dijo que habrá un aula de atención temprana, que no la tenía la otra escuela.

La función de esta aula es que estos niños cuenten con una atención combinada, por ejemplo, si están en el círculo irían dos o tres veces en la semana a ver a los especialistas de atención temprana, al igual que otras familias que tengan al niño en primer o segundo grado y quiera ir a la escuela especial.

Asegura Herrera Padrón que van a tener seguridad, amplitud, confort y belleza. También en el entorno se trabaja y se deberá garantizar la higiene comunal requerida, para lo cual se implican a otros actores como el Gobierno y los centros de trabajo de la localidad.

Añadió que todas las preocupaciones de los padres fueron recibidas y que, a pesar de la premura con la que se ha trabajado en el Centro de Acogimiento Urgente por su imperiosa necesidad, han hecho un espacio para explicar las bondades del nuevo recinto.

“Igualmente, los padres deben entender que la escuela está diseñada para preparar a los niños para un contexto en el que hay algo que se llama tren, con un sonido característico, en un único momento del día”, refirió.

El objetivo es prepararlos para que convivan con ruidos, con la vida normal del día a día. “Para eso está la escuela, para ofrecer al niño las herramientas que le permitan enfrentar los retos que impone la sociedad”, señaló Aracely Cabrera Roque, metodóloga de la Dirección General de Educación que atiende la especialidad de Autismo.

“Contaremos con un área de estimulación temprana para niños que están en estudio, no precisamente diagnosticados con TEA, sino aquellos que tienen algún área del espectro alterado. Desde aquí podemos interactuar con ellos para ir corrigiendo áreas, y eso ayuda a la comisión provincial a determinar si lo tiene o no. En el centro anterior era muy pequeña, había que compartirla con Computación.

“Tenemos la modalidad de la atención combinada, en aquella escuela las aulas eran muy pequeñas. Son dos días en que vienen los niños con la familia y reciben una capacitación conjunta.

“Esta es una escuela de tránsito, y eso es también una preocupación de los padres, lo que va a pasar con sus hijos cuando salgan de aquí.

“Hay un grupo que posee una capacidad intelectual más compleja, que tampoco encaja en la escuela de discapacidad intelectual, por eso tenemos un programa para ellos que es preparación para la vida independiente. Allí no teníamos espacio para hacer una casita doméstica, y aquí la podemos hacer para que aprendan a hacer tareas cotidianas como tender la cama, hacerse un pan, barrer… aprender a valerse por sí solos”, destaca Cabrera Roque.

Quizás lo que más preocupe a los padres y familiares de estos pequeños sea el cambio, debido a las características propias de la condición de sus hijos y la incertidumbre de si estarán en el mejor entorno para ellos.

“A los padres, a la sociedad, decirles que en ningún momento hemos hecho esto de forma arbitraria. Es cierto que se tuvo que tomar una decisión un tanto apresurada, lo aceptamos, pero siempre pensando en los niños y en su bienestar.

“Todas las preocupaciones las aceptamos, pero tienen una respuesta, y se ha hecho un análisis previo con los especialistas. Aquí estaremos para darles la tranquilidad de que sus hijos van a estar en un lugar seguro y en mejores condiciones que las que estaban, para que su aprendizaje y desarrollo sean como ellos se merecen”, concluyó Herrera Padrón.

La responsabilidad social llega hasta este centro, porque nada es más importante que un niño. En este empeño, muchas manos se vuelcan hoy al trabajo, para que en septiembre padres e hijos encuentren un centro que solo busca bienestar. Esperemos, entonces, que así sea.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Tomado de Periódico Guerrillero