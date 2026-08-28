Universidad pinareña no renuncia a formación integral de sus estudiantes

Aun cuando el contexto económico y social de Cuba resulta complejo, la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz no renuncia a la formación integral de los educandos en el nuevo curso escolar.

Así afirmó a la Agencia Cubana de Noticias el doctor en Ciencias Yorki Mayor Hernández, rector de la institución que el 1 de septiembre abrirá sus puertas con un cronograma ajustado a las modalidades de estudio y especialidades; sin descuidar el precepto de la Educación Superior de preparar profesionales competentes.

En ese sentido, precisó que el primer año de todas las carreras se iniciará de forma presencial y permanecerá así todo el tiempo si las condiciones lo permiten; además de Geología e Ingeniería Forestal, pues cuentan con alumnos desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus.

El resto de los años y las carreras tendrán presencialidad temporal según la planificación: el segundo año comienza esa variante en el mes de octubre y durante cuatro semanas, luego pasan a la semipresencialidad y a distancia; y entra el tercer año todo el mes de noviembre hasta finales del primer periodo, apuntó.

Asimismo, los cuartos años estarán durante el primer periodo de forma semipresencial y a distancia, y se incorporan a la presencialidad en el segundo semestre hasta la culminación de estudios, refirió.

La experiencia de trabajo del segundo semestre del curso pasado le dio herramientas al claustro para asumir esta nueva etapa; aunque realizaremos un concentrado de preparación metodológica, dijo.

Mayor Hernández acotó que la “Hermanos Saíz” no tiene dificultades para cubrir todas las asignaturas a partir de alternativas como alumnos ayudantes, estudiantes de alto aprovechamiento y contratos con profesionales de la producción y los servicios.

Hace una semana se lleva a cabo la matrícula en línea, una opción implementada este año a partir de la situación del país y que concluirá una vez se encuentren los estudiantes en la institución.

No obstante, ya se estima una matrícula de cerca de siete mil educandos, más de la mitad en las modalidades de educación a distancia y curso por encuentros, resaltó.

Sin dudas este será un curso de muchos retos, pero aseguramos cuestiones como la alimentación y su cocción con leña y carbón; en tanto las residencias abrirán este sábado 29 de agosto, detalló.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias