Prioridad en tiempos de contingencia

Martina Salgado Corvea, del municipio de Pinar del Río y el sanluiseño Reinaldo Baillán Olivares, son dos de los cerca de 180 pacientes que en la provincia más occidental, reciben el servicio de hemodiálisis por Insuficiencia Renal Crónica.

Según afirman, las prestaciones siguen siendo una prioridad y aunque la estrategia para el acople al riñón artificial cambió por la contingencia energética y los serios problemas con el combustible para el traslado a la Unidad Principal del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado, las atenciones se mantienen sin descuidarse.

El servicio de taxis para los del área urbana continúa, en tanto los restantes, están hospitalizados en un área del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels, donde son recogidos para la realización del tratamiento los días que les corresponde.

Así lo informó el Doctor Ariel Hernández Pérez, Especialista de Primer Grado en Nefrología y Jefe de estos servicios en la referida institución de la salud.

Lo anterior tiene como complemento la atención a unos 90 enfermos en los municipios de Sandino y Consolación del Sur, precisó el directivo, donde de igual manera, expresó, se concentraron en los centros hospitalarios para recibir el servicio, en especial los que viajaban de zonas distantes no solo de esos territorios, sino también de Guane y Mantua. En el caso de los demás, de la propia ciudad sandinense, y del casco urbano consolareño, concurren según lo programado con transporte local seguro.

La existencia de 37 riñones artificiales, equipos de alto costo en el mercado internacional, ofrece la garantía para emprender el proceso de hemodiálisis y no detener las prestaciones.

Sensibilidad, amor y compromiso, afloran en los profesionales del sector que tienen en sus manos la atención a cada paciente.

Escuchar el sentir de las Licenciadas en Enfermería Yadira Hernández Lingüeña y de Rosa Margarita Quintero, da la magnitud del apego al ser humano y de la voluntad por hacer duradera la vida de los enfermos. A su juicio son parte de una gran familia, luego de 34 y 18 años, respectivamente, dedicadas a este proceder.

El rediseño de la estrategia para brindar este servicio en Pinar del Río, está a tono con el principio de humanitarismo que caracteriza a la nación y la determinación del sector de la salud pública, de rebasar todo tipo de limitaciones en pos de preservar la vida como eslabón principal.