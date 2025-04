Próxima semana Campaña de vacunación antipoliomielítica

Del 21 al 26 de abril, con una semana de recuperación del 28 al tres de mayo, tendrá lugar en todo el país la 64 Campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral bivalente.

Vilma Hernández Baullosa, jefa del Programa ampliado de inmunización en Pinar del Río, explicó que se ejecuta en dos etapas: “La primera coincide con la 23 Semana de vacunación de Las Américas y la 14 Semana Mundial de Inmunización, en tanto la segunda etapa será del 16 al 21 de junio, con recuperación del 23 al 28 de ese propio mes”.

Puntualizó que se vacunarán con dos dosis de la vacuna antipoliomielítica oral bivalente, a todos los infantes que el día 22 de abril tengan más de un mes de nacido o no hayan cumplido los tres años.

En la segunda etapa todos los niños que hayan cumplido nueve años recibirán una dosis de reactivo. Además, a los que reciban la primera dosis en la primera etapa se les administrará una segunda dosis en la segunda etapa, para lograr completar la inmunización.

Alrededor de 13 300 niños menores de tres años en Pinar del Río recibirán la vacuna antipoliomielítica y unos 6240 niños de nueve años tendrán la dosis de reactivo.

La campaña se llevará a cabo en los consultorios del médico y la enfermera de la familia, designados por cada área de salud y en los vacunatorios periféricos certificados por el Ministerio de Salud Pública.

Las autoridades sanitarias advierten que no debe administrarse con 38°C o más de temperatura, vómitos o diarreas; se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua y otro alimento; no se debe utilizar en niños inmunodeficientes; y no presenta contraindicación para administrar simultáneamente con otra vacuna del programa ampliado de inmunización.

La primera Campaña de vacunación contra la poliomielitis en Cuba data de 1962, fecha en la que se logró eliminar la enfermedad en cuatro meses. Desde entonces se ejecutan campañas anuales para este fin.

(Tomado de Guerrillero)