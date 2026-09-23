Reconocen colectivos cederistas en La Palma

“Son tiempos difíciles, pero los CDR mantienen su capacidad de convocatoria”, expresó Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y Coordinador Nacional de la organización durante el acto provincial por el aniversario 66 celebrado en La Palma.

Durante la singular ocasión se reconocieron las zonas Pedro Zamora, Tte. Juan Hernán Moseguí, Liberato Azcuy y de los CDR Celia Sánchez, Antonio Maceo y Abel Santamaría del municipio por su trabajo durante la última etapa en el desarrollo de las funciones esenciales de la participación ciudadana.

De igual manera fueron condecorados los municipios de Viñales, Los Palacios y Mantua como muestra del compromiso ciudadano.

En ese sentido Yurisleidis Álvarez Álvarez, Coordinadora Provincial de los CDR resaltó la importancia del trabajo de esos colectivos para mantener la participación comunitaria y la continuidad del trabajo cederista en tiempos complejos.

Celebrado bajo el lema “Desde el barrio junto a Fidel” se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la participación ciudadana desde la cuadra.