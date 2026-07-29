Pinar del Río, Vanguardia Nacional de la FMC en su aniversario 66

La provincia de Pinar del Río recibió la condición de Vanguardia Nacional en la emulación por el 66 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La noticia la dio a conocer este martes la miembro del Buró Político y Secretaria General de la organización, Teresa Amarelle Boué, durante una comparecencia en el programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde.

Ante el reconocimiento, la secretaria general de la FMC en el territorio pinareño, Danivia Borges Machuat, envió un mensaje de felicitación a todas las integrantes de la organización. A través de su cuenta en Facebook, expresó:

«Felicitamos a todas las mujeres pinareñas por obtener la condición de Vanguardia Nacional en la emulación por el 66 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas».

Según el sitio web de Radio Rebelde, junto a Pinar del Río —sede del acto central nacional por el 23 de agosto—, también fueron reconocidas como provincias destacadas Artemisa, Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos.

En el espacio radial, Amarelle Boué afirmó: «Somos las mujeres de la generación del Centenario de Fidel, y ello implica el reto de continuar completando nuestras estructuras de base y hacer que ellas funcionen».

La dirigente reconoció, además, el esfuerzo de las cubanas en estos tiempos difíciles, y las calificó como «mujeres resilientes», capaces de enfrentar con optimismo y espíritu de victoria los desafíos que impone la cotidianidad.

Asimismo, convocó a todas las mujeres a continuar apoyando las prioridades del país, a partir del lema que preside la jornada: «El Fidel que vive en mí».

En la capital pinareña, una representación de las federadas acudió al céntrico parque Roberto Amarán, en el Consejo Popular Capitán San Luis, para festejar la condición de Vanguardia Nacional.

Las mujeres de Pinar del Río tienen hoy un peso relevante dentro de la fuerza técnica calificada y están presentes en todos los sectores de la sociedad.

Tomado de Radio Guamá