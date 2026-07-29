Salón Tiburcio Lorenzo. Edición 2026

El Salón Tiburcio Lorenzo es de los más importantes de la provincia. Dedicado a uno de los artistas más relevantes de la historia del arte vueltabajero, constituye una oportunidad para acercarse no solo a los más recientes proyectos de artistas reconocidos, también implica revisiones a contextos de creación y la apreciación de nuevas maneras de enfocar un género tan recurrente en Pinar como el paisaje. Organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en nuestra provincia, quedó inaugurado recientemente y su muestra mantiene algunos de los presupuestos sobre adquisición y conservación del patrimonio artístico visual que hemos percibido en sus últimas ediciones.

Domingo Ramos fue una de las figuras más importantes en el reconocimiento del Valle de Viñales como uno de los paisajes más singulares de Cuba. Su obra influyó mucho en que el mundo nos percibiera como poseedores de todo lo necesario para el fomento de una escuela paisajística. Pero quien contribuyó de manera más orgánica y sostenida a la exploración e indagación en el género en la provincia fue sin dudas Tiburcio, su alumno pinareño, el guajirito –como Domingo le apodaba-.

Inauguración y premiación Entrega del Premio (lo recogió la mujer)

Tiburcio Lorenzo Díaz, luego de sus estudios en La Habana, regresó a Pinar en la década de 1940, con varios planes para la enseñanza artística y una formación que implicaba la tradición pictórica cubana -que por entonces mostraba las transformaciones vanguardistas a la tradición académica- incluido el espíritu renovador de las escuelas anexas –que desde una visión contemporánea se abrían a la creación desde las más diversas fuentes-. Su huella en Vueltabajo no quedaría solo por su obra, su cátedra o su impronta en la fundación de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas; sus enseñanzas e influencias marcaron un hito en generaciones posteriores también por ser el profesor que observaba, brindaba alternativas y propiciaba espacios para potenciar las habilidades de sus alumnos.

Varios fueron los caminos que siguió el Consejo Provincial de las Artes Plásticas (CPAP) en pos de la promoción del paisaje, especialmente a través de varios salones que regularmente se asociaron al Salón 20 de octubre –el evento más longevo de dicha institución-. Y varias han sido las exposiciones que han asumido el género desde lo curatorial durante décadas. Pero es definitivamente la UNEAC la responsable del origen y evolución del Salón Tiburcio Lorenzo: un evento cuyo pretexto, eje y finalidad sigue resultando el paisaje.

El evento siempre se ha basado en una muestra central, aunque en varias ocasiones ha propiciado momentos teóricos y algunas acciones colaterales. Los vínculos entre la UNEAC, el CPAP y la Dirección Provincial de Cultura (DPC) en aras de la concreción de esta importante cita ha favorecido ediciones como la que se desarrollara entre Pinar y Viñales, que resultó extraordinaria por la apertura a los jóvenes no miembros de la UNEAC y la inclusión de percepciones cada vez más contemporáneas como la del proyecto Farmacia.

El Comité organizador de la actual edición estuvo liderado por la artista Tamara Campo Hernández, parte del ejecutivo de la Filial de Artes Plásticas de la UNEAC provincial. El jurado estuvo constituido por Israel Naranjo, Yanetsy Ariste y Lázaro Prieto, reconocidos artistas y especialistas de instituciones locales, que tienen experiencia participando en el evento, sobre todo Israel, quien ha formado parte de la muestra central en varias ocasiones y quien ganara el Premio en la edición anterior. El maestro Marcos González Yaber fue el invitado este año. La inauguración tuvo lugar en la propia casona de la UNEAC, donde se exhibe la muestra. El Premio fue para el experimentado Miguel Ángel Couret, por su obra El circo de los discursos. Fueron mencionados: Lisandra Carrodegua, Mauricio Roque y Armando Marrero. Los premios colaterales fueron para Mauricio Roque (Asociación Hermanos Saíz), Yenia Elvira Barrios (Editorial Cauce) y Carlos Miguel Ramos (Fondo Cubano de Bienes Culturales). Y para acompañar el evento desde lo teórico y propiciar diálogos en torno a muchas de las problemáticas que hoy se vislumbran desde dichas obras y de forma general en nuestra comunidad de artistas, el Taller de la Crítica -un espacio concebido por la UNEAC para reflexionar sobre el arte y la cultura- se dedicó este julio a la Comunicación cultural.

Mención a Armando Marrero Gómez Otra vista de la obra premiada y adquirida

El Salón Tiburcio Lorenzo 2026 brindó una convocatoria abierta a todos los géneros de las artes visuales y especialmente sostuvo el abrazo a los más jóvenes, lo que evidencia su vocación inclusiva y anhelo de abarcar toda manera posible de investigar y experimentar sobre el paisaje. Es por ello que sigue constituyendo una oportunidad de lograr la sintonía con narraciones, temáticas y operatorias que se manifiestan en el mundo del arte: exploraciones individuales que aportan a la memoria colectiva, procesos creativos que revelan conductas y políticas socioculturales, problemáticas asociadas al bienestar humano, la discriminación racial y de género, la soledad, el abandono y sobre todo, los ambientes de incertidumbre y desesperanza que hoy asedian a la humanidad.

El Salón, que siempre rinde homenaje al Maestro Tiburcio, sigue logrando el intercambio entre varias generaciones, géneros e instituciones y presta cada vez más interés por los jóvenes. Estará abierto durante todo el verano. Y resulta una buena manera de tomar el pulso a varias de las preocupaciones artísticas locales de hoy.

Autora: Yania Collazo González