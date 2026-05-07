Servicios turísticos en Pinar del Río sufren impacto de crisis energética

La crisis económica y energética, agudizada por las medidas del presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba, impactan en los servicios turísticos de Pinar del Río, como en buena parte del sector en la Isla.

María Odalis Acosta Miranda, delegada del Ministerio de Turismo en la occidental provincia, explicó que ante la disminución de clientes internacionales hoy los hoteles fundamentalmente asumen prestaciones de pasadía y cover de piscina.

Solo el Mystique Viñales Central (Los Jazmines); y el Vueltabajo y el Pinar del Río, en la ciudad capital, prestan servicios de alojamiento, este último con la mayoría de sus clientes nacionales, apuntó.

Una parte de la planta hotelera está sujeta a procesos de mantenimiento o reanimación de cara al verano, que será diferente este año pero sin dejar de optar por un turismo seguro y de calidad, detalló.

En encuentro convocado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para dialogar sobre los perjuicios de las órdenes ejecutivas de la administración estadounidense, Acosta Miranda señaló que por la sucursal extrahotelera Palmares comenzó el cambio de matriz energética hacia fuentes renovables.

Tenemos incluidos la Finca San Vicente, El Dulcinea, Don Tomás, el Mural de la Prehistoria, el canopy- todos en Viñales-; y seguiremos ampliando los centros, dijo.

Destacó, en ese sentido, que las sucursales de Transtur e ITH también cuentan con cambio de matriz, y los hoteles disponen de proyectos que deben iniciarse paulatinamente.

Hemos reubicado trabajadores en otros sectores de la economía y continuamos la búsqueda de alianzas que nos permitan acceder a algunos aseguramientos, enfatizó la delegada.

Para que se tenga una idea: la Cueva del Indio, emblemático centro turístico de Viñales, necesita combustibles para sus operaciones, tanto para el grupo electrógeno que permite la iluminación dentro de la cueva, como las lanchas en las cuales se realiza el recorrido por el río.

Así aseveró Yenisey Calzada Padrón, especialista de cuadros de Palmares, quien también aseguró que actualmente se encuentran limitados y han recurrido a alternativas.

Rubén Lloga Sixto, secretario general de la CTC en Pinar del Río, dijo que en la provincia se prevé la realización de activos en más de cuatro mil secciones sindicales, con el objetivo de informar e intercambiar con los trabajadores sobre el actual escenario que vive Cuba.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias