Mantienen jóvenes legado de los hermanos Saíz en Romerías de Mayo

La nueva generación de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) mantiene vivo el legado de los mártires que dan nombre a la organización mediante su espíritu creador y capacidad de análisis, afirmó Yasel Toledo Garnache, su presidente, durante la edición 33 de las Romerías de Mayo.

Como parte de la cuarta jornada del evento, el Museo Provincial La Periquera acogió una conferencia de la historiadora pinareña Yuliet Osorio Díaz, dedicada a la vida y obra de Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, donde se abordó la vigencia de su pensamiento.

Toledo Garnache destacó a la ACN que ambos jóvenes, asesinados en 1957 con apenas 17 y 18 años por integrar el Movimiento 26 de Julio, son referentes para el arte actual por su sensibilidad excepcional en la escritura y la plástica, unida a un inquebrantable compromiso social.

Más allá de su rol histórico, eran seres humanos cercanos, faceta que la organización busca resaltar hoy al reafirmar que la vitalidad juvenil y la formación intelectual crítica son compatibles con el deber político, señaló.

Para difundir su obra, la AHS impulsa proyectos como la publicación de compilaciones de su poesía y narrativa, incluso en formatos digitales donde creadores contemporáneos prestan sus voces a los textos originales, informó el directivo.

Además acotó que en la actualidad trabajan en la producción de una radionovela en colaboración con Radio Arte y preparan un filme con guion de Amílcar Salatti y dirección de Roly Peña, destinado a divulgar quiénes fueron Sergio y Luis.

En la ponencia Osorio Díaz, especialista de la Casa Museo de los Hermanos Saíz en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, evocó la vida, el activismo político y legado de los hermanos, a los que definió como paradigmas de ética y creación intelectual, guiados por la impronta de José Martí y seguidores de Fidel Castro.

Con más de dos mil miembros, la AHS agrupa lo mejor del pensamiento cultural y la creación artística en el país, el cual encuentra en las Romerías de Mayo, fundadas en 1994, su más amplio espacio de confluencia y promoción.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias