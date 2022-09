Twitter empieza a probar el esperado botón para editar tuits

Tras años de peticiones de los usuarios, Twitter ha empezado a probar un esperado botón que permita editar las publicaciones. Así lo ha confirmado la red social este jueves en un comunicado en el que señala que esta función de edición se habilitará durante las próximas semanas únicamente para los suscriptores de pago.

La compañía ha explicado que a finales de septiembre los usuarios de Twitter Blue tendrán acceso a la edición de los tuits de forma similar a como ya lo permiten Facebook o Instagram, aunque de forma limitada. «Los tuits podrán editarse unas cuantas veces en los 30 minutos siguientes a su publicación», reza el comunicado. Además, los tuits que sean modificados «aparecerán con un icono, una marca de tiempo y una etiqueta» para que el resto de usuarios de la plataforma sepa que eso que están leyendo no es el mensaje original.

Aunque posibilidad de editar tuits permitiría a los usuarios corregir errores o contrastar lo publicado, la función también genera dudas sobre la confusión que podría ocasionar el retuitear mensajes que después son editados. Es por esa razón que el botón de edición está, de momento, en una fase de «pruebas internas» para determinar cualquier problema que pueda ocasionar, incluyendo «cómo la gente podría hacer un mal uso». Twitter ha explicado que la etiqueta de edición incluirá un historial completo de ediciones con versiones anteriores del tuit editado.

Son muchos los usuarios de Twitter que llevan años reclamando a la plataforma la posibilidad de editar sus tuits para enmendar así posibles errores. La petición ha sido tan reiterada que ha generado todo tipo de bromas en la red. Incluso la propia compañía bromeó con introducir la función durante el April Fool’s Day, el Día de los Inocentes en Estados Unidos.

Turbulencias en Twitter

No es casualidad que esta esperada función se haya anunciado como una experiencia limitada a los suscriptores de Twitter Blue, el producto de suscripción de pago de la plataforma. Y es que, a diferencia de sus rivales, Twitter no ha logrado mantener un modelo de negocio estable y busca vías para generar nuevos y necesitados ingresos. Hasta ahora, los usuarios de ese sistema de pago han podido retener los tuits durante un minuto para así poder revisar el mensaje y tener opción a dar marcha atrás para que no se publique.

El anuncio se da tan solo un día después que una investigación haya informado que, esta primavera, Twitter sospesó transformar su modelo de negocio y empezar a monetizar el contenido pornográfico (que la plataforma permite) para permitir suscripciones de contenido adulto, de forma similar a lo que hace OnlyFans. La propuesta fue descartada después que un informe interno, obtenido por el medio estadounidense The Verge, asegurase que eran incapaces de detectar con precisión los casos de explotación sexual infantil, una lacra que sigue viva y sobre el que la directiva «está haciendo poco para solucionarlo».

Twitter vive un momento especialmente convulso. La semana pasada, el ‘Washington Post’ destapó que el exjefe de seguridad de la compañía había presentado una denuncia en la que acusaba a la directiva de la red social de engañar a los reguladores de Estados Unidos y a su propio consejo de administración al ocultar las «deficiencias extremas y atroces» de su sistema de seguridad, así como de no hacer lo suficiente para frenar los mensajes no deseados (spam). Las revelaciones podrían agudizar la crisis abierta en torno a la voluntad de Elon Musk de retirarse del ya firmado acuerdo de compra de Twitter, un polémico cuyo juicio está previsto para el próximo 17 de octubre.

Tomado de El Periódico