Un 4 de Abril que renovó compromisos

Este 4 de abril Pinar del Río se vistió de fiesta y alegría.Desde temprano en la mañana, dando seguimiento al programa de actividades por el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas, toda la jornada matinal del sábado, fue marco para accionar a favor de la higienización del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Abel Santamaría Cuadrado, así como para el despliegue de un programa por parte del Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER) que proporcionó variadas prácticas, sobre todo a los pioneros.

En el caso de las faenas de limpieza en la institución hospitalaria, la ejecutaron sindicalistas de la alimentaria y del propio sector de la salud pública, con la participación de jóvenes que en el año del centenario de Fidel, dijeron una vez más Presente con su aporte.

A juicio de José Alejandro Ramírez Ramos, Secretario General del Comité de la UJC del hospital, este quehacer se realiza cada fin de semana, pero esta vez, tuvo connotaciones especiales por suceder en una fecha simbólica para Cuba, al rendirse homenaje en ella a nuestros pioneros y jóvenes, luego de más de seis décadas de triunfos y victorias de ambas organizaciones.

Por su parte, el Secretario del Comité de Base de la Empresa de Conservas de Vegetales La Conchita, Luis Tomás Bravo Rodríguez, expresó en representación de su estructura, estar muy satisfecho con el trabajo desplegado en el centro, pues lo considera clave para los servicios a todo el pueblo pinareño, de ahí la importancia de su buena imagen e higiene.

Similar criterio ofreció durante la jornada de limpieza, la máxima dirigente del sindicato de la salud en Vueltabajo, Keyla Luisa Romero Azcuy, quien aseveró que el aniversario 87 de la Central de trabajadores de Cuba (CTC) constituye también una fuerte motivación para cumplimentar este tipo de actividades, a lo que suman la venidera celebración del 26 de julio.

Este 4 de abril tuvo entre sus acciones más especiales, el tope amistoso de béisbol entre un equipo de la UJC y otro del Partido, cita que devino espectáculo por excelencia, presidido por las principales autoridades políticas y de gobierno y donde peloteros insignes de Pinar del Río como Alfonso Urquiola y Pedro Luis Lazo, hicieron acto de presencia junto a otras figuras deportivas.

En esta ocasión, la Presidenta de los Pioneros, Meury Cordero Santamarina, hizo entrega de la Distinción 4 de Abril a Javier Roque Vélez, adolescente que participará en el Clásico Mundial de béisbol en la categoría sub 15.

La Secretaria General de la UJC en la provincia, Leyanis Carmona Díaz, ratificó el compromiso de esta fuerza con la Patria y patentizó la voluntad de seguir sumando y haciendo futuro desde cada trinchera.

Foto: Dayam González

Foto: Marelys Corvea Barreto

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Foto: Marelys Corvea Barreto

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