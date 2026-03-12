WhatsApp al fin suma la función más pedida para evitar estafas

El robo de cuentas de WhatsApp es una de las prácticas más frecuentes para la concreción de estafas o engaños. La misma consiste en usar algún tipo de ardid para que las víctimas revelen el código que permite vincular su cuenta con un nuevo smartphone. Así, los actores maliciosos pueden ganar acceso al perfil de otra persona y usarlo para contactar a nuevas víctimas.

Hasta ahora, el único método contra esta práctica dependía pura y exclusivamente de la avidez de los usuarios para darse cuenta de que estaban siendo engañados. Pero ahora, WhatsApp ha tomado medidas más efectivas para impedir la vinculación de tu cuenta con un dispositivo desconocido.

En adelante, Meta usará inteligencia artificial para analizar «señales de comportamiento» de que podrías estar siendo víctima de una estafa en WhatsApp. Si alguien intenta obtener el código para vincular tu cuenta en un nuevo dispositivo, la aplicación de mensajería te alertará si cree que es parte de un engaño.

Antes de completar el enlace con un nuevo dispositivo, WhatsApp mostrará un mensaje indicando la ubicación de este. Asimismo, notificará que una vez concretada la vinculación la persona detrás de ese equipo podrá ver tus chats recientes y comunicarse haciéndose pasar por ti.

Los usuarios de WhatsApp podrán optar por completar la vinculación de todos modos o cancelar la operación. Sin dudas, una forma práctica de atacar una problemática histórica dentro del servicio.

Con lo nuevo de WhatsApp será mucho más difícil que te roben tu cuenta

La nueva capa de protección de WhatsApp forma parte de un esfuerzo más amplio de Meta para combatir las estafas en sus plataformas. La compañía que dirige Mark Zuckerberg también anunció cambios en Facebook y Messenger que persiguen la misma finalidad.

En el caso de Facebook, se implementará inteligencia artificial para detectar posibles cuentas maliciosas enviándote solicitudes de amistad. La red social analizará la antigüedad del perfil, la ubicación de la persona que lo creó y la cantidad de amigos en común para identificar indicios de una potencial estafa. Así, mostrará alertas invitándote a analizar bien antes de aceptar la solicitud, pudiendo eliminarlas si lo consideras pertinente.

Messenger también cambia e implementa nuevas funciones para detectar posibles estafas en los chats. En adelante, la plataforma permitirá enviar las conversaciones a revisión con IA para detectar potenciales signos de engaño. Una opción muy interesante y que ayudará a evitar dolores de cabeza, al igual que lo nuevo de WhatsApp.

Tomado de Cubadebate