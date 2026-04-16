16 de Abril: Un legado de coraje y unidad

Cada 16 de abril, Cuba celebra el Día del Miliciano, una fecha que evoca el valor y la determinación de hombres y mujeres que, en 1961, se alzaron en defensa de su soberanía ante la amenaza imperialista. Este día no solo recuerda la valentía del pueblo cubano, sino que también rememora un episodio crucial en la historia de la Revolución.

La jornada del 15 de abril marcó el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba la resistencia de la nación. En esa fecha, ocho bombarderos B-26, camuflados con insignias de la Fuerza Aérea cubana, llevaron a cabo un ataque devastador contra dos bases aéreas y un aeropuerto civil en la Isla, resultando en la trágica pérdida de numerosas vidas civiles. Mientras tanto, buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos se dirigían hacia Cuba, listos para ejecutar una invasión por Playa Girón, que más tarde sería recordada como la primera gran derrota del imperialismo en América.

El 16 de abril, durante el sepelio de las víctimas del ataque, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución y decretó la alarma de combate en todo el país. En su histórico discurso, resaltó la dignidad y el coraje del pueblo cubano, afirmando: “Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí… que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos”.

Con estas palabras, no solo convocó a la resistencia, sino que también sentó las bases para un compromiso colectivo en defensa de la Revolución. “Esa Revolución no la defendemos con mercenarios; esa Revolución la defendemos con los hombres y las mujeres del pueblo”, proclamó, reafirmando así el papel fundamental de la milicia popular en la protección de los ideales revolucionarios.

El Día del Miliciano se erige, por lo tanto, como un recordatorio del sacrificio y la unidad del pueblo cubano frente a la adversidad, simbolizando un legado de lucha que continúa resonando en la memoria colectiva de la nación.