26 de Julio: fecha que convoca y aúna voluntades en Pinar del Río

La jornada matinal de este jueves puso a la luz el empeño de trabajadores de distintos sectores por reanimar y proporcionar una imagen más atractiva a las áreas del Vial Colón del Reparto Hermanos Cruz.

Esta vez el mayor aporte recayó en trabajadores de Comunales, Viales y Acopio. Todos con la motivación que representa ser sede del Acto Nacional por el 26 de Julio.

Entusiasmo y espíritu revolucionario emanan de esta fuerza que reconoce la efeméride del Moncada y el otorgamiento del alto estímulo por el buró político, como un motor impulsor para el avance de importantes tareas y programas dentro de la sociedad.

A juicio de Ángel Duarte, Técnico de Higiene del municipio cabecera en la zona del Hermanos Cruz, la tarea puesta en sus manos en el marco de esta celebración, mantiene activa a la brigada de chapea de áreas verdes de la entidad, quien asume de manera responsable la labor en el tramo asignado, con cultura del trabajo y aprovechamiento de la jornada laboral.

De manera similar opina Yadiel Acosta, Jefe de una brigada de Comunales, que con nueve de sus integrantes aspiran cumplir con la limpieza del vial y de esta manera saludar dignamente la gesta del Moncada.

Según expresó otro de los movilizados en este quehacer, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento Vial, el colectivo de su entidad se siente muy comprometido con la tarea asignada y se consideran protagonistas del reconocimiento hecho a la provincia.

La jornada de hoy engrosa el cronograma de trabajo que en el marco de la conmemoración del Aniversario 73 del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se pondrá en práctica a lo largo y ancho de la geografía vueltabajera con disímiles acciones de reanimación de comunidades en beneficio del pueblo.