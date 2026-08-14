Fidel en la memoria

En el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el cine Praga de esta ciudad se convirtió en un espacio de reflexión y homenaje a la vida y legado del líder histórico de la Revolución Cubana.

La jornada comenzó con una exposición que reunió diversas obras artísticas inspiradas en la figura de Fidel Castro, donde artistas locales y nacionales presentaron sus creaciones en un ambiente de reconocimiento y respeto. Las obras expuestas abarcaron diferentes técnicas y estilos, reflejando la influencia del comandante en la cultura y la historia de Cuba.

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de visualizar un documental que retrata los momentos más significativos de la vida del líder histórico , así como sus recorridos por la provincia de Pinar del Río. Este material audiovisual, cuidadosamente elaborado, ofreció un recorrido por los hitos más importantes de su trayectoria política y social, destacando su compromiso con el desarrollo de la región y su cercanía con el pueblo.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales, artistas, estudiantes y un numeroso público que se unió para rendir homenaje a una figura que ha dejado una huella imborrable en la historia de Cuba.