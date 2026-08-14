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Fidel en la memoria

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En el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el cine Praga de esta ciudad se convirtió en un espacio de reflexión y homenaje a la vida y legado del líder histórico de la Revolución Cubana.

La jornada comenzó con una exposición que reunió diversas obras artísticas inspiradas en la figura de Fidel Castro, donde artistas locales y nacionales presentaron sus creaciones en un ambiente de reconocimiento y respeto. Las obras expuestas abarcaron diferentes técnicas y estilos, reflejando la influencia del comandante en la cultura y la historia de Cuba.

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de visualizar un documental que retrata los momentos más significativos de la vida del líder histórico , así como sus recorridos por la provincia de Pinar del Río. Este material audiovisual, cuidadosamente elaborado, ofreció un recorrido por los hitos más importantes de su trayectoria política y social, destacando su compromiso con el desarrollo de la región y su cercanía con el pueblo.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales, artistas, estudiantes y un numeroso público que se unió para rendir homenaje a una figura que ha dejado una huella imborrable en la historia de Cuba.

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