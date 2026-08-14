Un taller que honra la historia

En un ambiente de reflexión y homenaje, la Casa del Joven Creador de Pinar del Río fue el escenario elegido para desarrollar un taller conmemorativo en saludo al centenario del comandante en jefe Fidel Castro.

Este evento, reunió a jóvenes artistas, intelectuales y estudiantes,buscó rendir tributo a la figura histórica del comandante, así como fomentar la creatividad y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones.

Los participantes durante el encuentro fueron conscientes de los valores de justicia social y solidaridad que caracterizan el legado del líder revolucionario.

La actividad fue un éxito rotundo, atrayendo a un público diverso que celebró el centenario del comandante, y el espíritu creativo y transformador que él promovió a lo largo de su vida.