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Un taller que honra la historia

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En un ambiente de reflexión y homenaje, la Casa del Joven Creador de Pinar del Río fue el escenario elegido para desarrollar un taller conmemorativo en saludo al centenario del comandante en jefe Fidel Castro.

Este evento, reunió a jóvenes artistas, intelectuales y estudiantes,buscó rendir tributo a la figura histórica del comandante, así como fomentar la creatividad y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones.

Los participantes durante el encuentro fueron conscientes de los valores de justicia social y solidaridad que caracterizan el legado del líder revolucionario.

La actividad fue un éxito rotundo, atrayendo a un público diverso que celebró el centenario del comandante, y el espíritu creativo y transformador que él promovió a lo largo de su vida.

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