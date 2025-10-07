A 49 años de Barbados, recuerdan a Nancy Uranga en Pinar del Río 

Estudiantes y profesores de la facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza recordaron este 6 de octubre a la joven esgrimista pinareña que hace 49 años perdió la vida a bordo de un avión de Cubana de Aviación tras explotar en pleno vuelo y provocar la muerte de 73 personas.

Nancy tendría actualmente 71 años de edad, pero el odio visceral contra Cuba y su gente apagó aquel día de 1976 una vida que apenas comenzaba, para convertirla en un recuerdo perenne en la nación.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Para Daniel Alejandro Castillo Pérez, educando del centro perteneciente a la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, aunque la cobardía terrorista cegó la existencia de 24 esgrimistas ese día, el legado de cada uno sigue presente en esta tierra que conoce muy bien el terrorismo de Estado.

El sueño de Nancy fue interrumpido a sus 22 años y no olvidaremos nunca esa injusticia, aseguró en acto al cual asistieron igualmente estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Ormani Arenado donde se forman esgrimistas que han puesto en alto el nombre de la Isla en escenarios internacionales, como es el caso de Cándido Alberto Maya, bronce en espada por equipos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Aquel equipo de esgrima regresaba a casa victorioso tras su participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte, celebrado en Venezuela, y no pudo celebrar ese resultado con su familia y su pueblo, apuntó Castillo Pérez.

Uranga Romagoza, nacida en el municipio de Bahía Honda, hoy de la provincia de Artemisa, constituye referente para las nuevas generaciones, dijo la doctora en Ciencias Ania Gómez Valdés, decana de la facultad de Cultura Física.

Ningún cubano podrá olvidar la voz del piloto, y es un dolor que compartimos con los familiares de las víctimas porque es imposible no recordar el hecho cada octubre, destacó.

Aún duelen en la mayor de las Antillas los más de tres mil 400 muertos por el terrorismo, sobre todo ante la impunidad de sus autores y la desfachatez con la que Estados Unidos mantiene al país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

(Tomado de ACN)