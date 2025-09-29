La delegación pinareña que asistirá al IX Congreso, previsto del 7 al 10 de octubre en el Palacio de Convenciones de La Habana, quedó abanderada en esta ciudad.

Integrada por 12 delegados y 4 invitados, la comitiva reafirmó su compromiso por contribuir al propóstio de la organización de fomentar nuevas oportunidades a favor de la inclusión social para las personas con discapacidad visual.

Para Yimy Vázquez Bejerano, delegado directo de la provincia a la cita nacional, el Congreso será el espacio para socializar las principales preocupaciones de los afiliados, que lo eligieron para representarlos.

Ya he tenido el privilegio de participar durante tres ocasiones y que mis compañeros me vuelvan a elegir me llena de satisfacción, expresó Vázquez Bejerano.

Por su parte, para Heidy Valdés González, la delegada más joven por Pinar del Río, «es un honor poder abogar por la inclusión de todos los asociados».

Previo a la sesión del cónclave, en la provincia se han realizado diversa actividades explicó Alejandro Acosta Morales, presidente de la ANCI en Pinar del Río, de manera tal que el espíritu del Congreso se extienda al resto de los integrantes de la organización.

(Por Marelys Corvea/ Tele Pinar)