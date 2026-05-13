Ómnibus Nacionales reajusta viajes hacia La Habana

La Dirección de la Empresa de Ómnibus Nacionales en Pinar del Río anunció reajustes en el servicio de transportación de pasajeros hacia La Habana, que entran en vigor desde este miércoles 13 de mayo, como respuesta a la compleja situación de disponibilidad de combustible en el país.

El nuevo esquema contempla tres salidas semanales, los días martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m., con regreso a las 3:00 p.m.

Esta reorganización busca mantener la vitalidad del servicio, garantizando la movilidad de los pasajeros en medio de las limitaciones energéticas actuales.

La entidad precisó que los sábados se ofrecerá una salida y un regreso en la ruta de Batabanó, activada únicamente cuando sea solicitada a la sede provincial, lo que permitirá ajustar la oferta a la demanda real de los usuarios.

En cuanto al medibús, destinado a la transportación de pacientes hacia instituciones de salud en la capital, se mantiene por el momento con sus frecuencias habituales: lunes, miércoles y viernes, asegurando la atención médica especializada de los pinareños.

La reorganización de los viajes responde a la necesidad de optimizar recursos y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la población.

Ómnibus Nacionales reiteró su compromiso de mantener la transportación interprovincial, adaptándose a las condiciones actuales y ofreciendo alternativas que permitan a los pasajeros planificar sus desplazamientos con seguridad y confianza.