La cátedra del adulto mayor promueve el aprendizaje

Los miembros de la cátedra del adulto mayor de la universidad de Pinar del Río se reunieron como cada miércoles para dialogar temas de su total interés.

Este evento, desarrollado cada semana, se convierte en una oportunidad única para que los adultos mayores compartan, aprendan y se sientan valorados en un entorno de camaradería y respeto.

Se llevaron a cabo diversas actividades recreativas y culturales, incluyendo presentaciones artísticas por parte de los propios miembros de la cátedra. La música y la poesía fueron protagonistas, creando un ambiente festivo que permitió a todos disfrutar de una jornada llena de alegría y reflexión.

Es fundamental que los adultos mayores se sientan útiles y valorados, y espacios como este contribuyen a su bienestar emocional y social.