Académicos de 36 países denunciaron bloqueo contra Cuba

Más de mil académicos de 36 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África hicieron público este jueves un llamado a sus pares en el mundo a “no guardar un silencio cómplice ante los crímenes que perpetra el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba”.

El documento, según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, denunció el cerco energético impuesto por Washington desde enero, que se suma a centenares de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por la administración de Donald Trump y a más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla.

Señaló que esas disposiciones violan el derecho internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad y representan un castigo colectivo contra toda la población cubana.

Como ejemplo, el pronunciamiento citó el incremento de la mortalidad infantil en un 148 por ciento desde 2018, al pasar de cuatro por cada mil nacidos a 9,9 en 2025, efecto directo de la política estadounidense.

Los firmantes expresaron esperanza ante el surgimiento de voces académicas en Estados Unidos y otros países que denuncian con rigor estas prácticas, aunque lamentaron que algunos se sumen “al coro del Departamento de Estado” y produzcan materiales que se instrumentalizan para justificar agresiones.

Entre los firmantes figuran Alberto Rocha Valencia, México; Allisa Trotz, Canadá; Ana Esther Ceceña, México; Atilio Borón, Argentina; Camille Chalmers, Haití; Carlos E. Martins, Brasil; Claudio Katz, Argentina; Eric Toussant, Bélgica; Francisco López Segrera, Cuba; Helen Yaffe, Reino Unido; Jeffrey Sachs, Estados Unidos/Nicaragua; y Sacha Sergio Llorenti, Bolivia, entre otros.

El pronunciamiento, titulado “Llamado a la academia sobre la situación de Cuba – El silencio es cómplice”, fue divulgado por la Cancillería y el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI).

Tomado de Agencia Cubana de Noticias