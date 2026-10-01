Inició en Pinar del Río Jornada del Innovador

Trabajadores de diferentes sectores productivos y de servicios dieron inicio en Pinar del Río a la Jornada del Innovador con motivo del aniversario 50 de la constitución de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

La sede de la celebración central fue la Empresa GeoCuba, seleccionada por los relevantes resultados obtenidos durante 2025 en materia de innovación, con iniciativas que generaron importantes aportes económicos y contribuyeron al perfeccionamiento de sus procesos productivos y de servicios.

Foto: Alain Alonso Graverán

Durante el acto fueron entregados el Sello 8 de Octubre, máxima distinción que se concede por una sola vez a innovadores de sobresaliente trayectoria pertenecientes a GeoCuba, en reconocimiento a años de dedicación, creatividad y compromiso con el movimiento innovador cubano.

Asimismo, se otorgó la Condición 8 de Octubre a trabajadores destacados de la Empresa GeoCuba, la de Bebidas y Refrescos, la Empresa de Conservas y Vegetales La Conchita, la de Confitería y Productos Lácteos, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y la Empresa Pesquera Industrial La Coloma.

En el orden colectivo también se confirió la Condición 8 de Octubre a entidades con resultados sobresalientes en la producción y los servicios, muestra del impacto de la innovación en la eficiencia y el desarrollo económico de la provincia.

En las palabras centrales de la ceremonia, la presidenta provincial de la ANIR en Pinar del Río, Yudenys Rabeiros Pita, elogió la labor de los cientos de innovadores que integran el movimiento en el territorio y convocó a continuar creando soluciones, generalizando experiencias y fomentando inventivas que permitan generar más riqueza productiva y contribuir al progreso sostenible de la provincia y del país.