Polizonte y la poética de lo cotidiano

Teatro Polizonte ha presentado recientemente Aires de Vida, una propuesta que se ha convertido en un hito dentro de su trayectoria artística. Bajo la dirección de Lisi Díaz y con texto de Roberto Caveda, la obra se presenta como un espejo de la isla: refleja sus dolores, sus alegrías y sus esperanzas, invitando al público a reconocerse en lo que ocurre sobre el escenario.

La puesta en escena no se limita a narrar, sino que busca interpelar directamente al espectador. Las voces de Lisi Díaz y Midiala Ríos funcionan como un diálogo íntimo que transforma la experiencia teatral en un encuentro compartido. Esa capacidad de convertir lo personal en colectivo es uno de los mayores aciertos de la obra.

El montaje recurre a símbolos naturales que evocan continuidad y renovación, reforzando la idea de que la vida siempre encuentra caminos para seguir adelante. No pretende ser un enigma intelectual, sino una vivencia emocional y social que conecta con la comunidad y dialoga con la realidad cotidiana.

Además, el compromiso del grupo con llevar la obra a comunidades y espacios culturales confirma su vocación de un teatro vivo, que trasciende la sala y busca transformar la sociedad desde el arte.

Fundado en Pinar del Río, Teatro Polizonte se ha caracterizado por su trabajo comunitario y por propuestas que dialogan con la realidad social de la región. Su presencia en festivales y espacios alternativos ha consolidado un estilo propio, donde la experimentación escénica se combina con raíces populares.

Aires de Vida se erige como un soplo de autenticidad dentro del panorama teatral cubano. Su fuerza radica en la capacidad de Polizonte para convertir lo cotidiano en poético y lo íntimo en colectivo, reafirmando el papel del teatro como espacio de resistencia, memoria y esperanza.