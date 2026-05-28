Ingenio en Los Palacios: horno para secado de arroz sin gasto de combustible

Especialistas, técnicos y otras fuerzas de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios construyen un horno de cascarilla, en el molino Camilo Cienfuegos, para secar el arroz procedente del proyecto Cuba-Vietnam, sin gastos de combustible y electricidad.

La iniciativa evitará las frecuentes interrupciones de ese proceso por las dificultades energéticas que atraviesa el país y garantizará la calidad de la producción, destinada al consumo nacional.

Con materias primas recuperadas construyen la fuente renovable de energía, que tendrá un impacto económico, según el Director de Industria de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, Ariel García Pérez.

Fotos: Cortesía del entrevistado

“La torre de secado consume diariamente mil litros de diésel y cuando pongamos en marcha el horno se reduce a cero por ciento el gasto de combustible en esa industria», refiere.

García Pérez agregó que «la electricidad está garantizada en esa unidad, es decir estamos protegidos las 24 horas, lo que falta es el combustible y lo vamos a sustituir con este horno que estamos construyendo».

¿Cuándo prevén concluirlo?

«Ya se encuentra al 80 por ciento de ejecución, se está trabajando fuerte, hay cuatro frentes de trabajo con nuestra misma fuerza calificada. Se habló de una fecha de terminación a finales de este mes, pero eso no va a ser posible por la lluvia que hace que nos atrasemos un poquito, pero debe salir ya en la primera semana del mes de junio».

¿Cuántas toneladas de arroz están procesando en ese molino?

«Esa industria tiene una capacidad de recibo de 128 toneladas de arroz cáscara húmedo diarias, y se seca cuando no hay interrupción de energía y combustible, que en este caso el combustible va a ser cero porque es con cascarilla del mismo molino, que sale de la producción de arroz consumo que hoy tenemos allí».

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La alternativa elimina el residual del molinado del cereal, que constituye un foco contaminante del Medio Ambiente.

Tomado de Radio Guamá