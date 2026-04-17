Actualización sobre los incendios forestales activos en Pinar del Río (+Video)

El Puesto de Dirección de Guardabosques de Pinar del Río informó sobre la situación actual de los incendios forestales en el occidente del país, con énfasis en el municipio San Juan y Martínez y otras zonas de territorio.

En La Güira, se reportan 253 hectáreas afectadas, de grandes proporciones, actualmente controladas, aunque no extinguidas.

En La Vigía, el siniestro abarcó 10 hectáreas, ya extinguido.

Por su parte, La Solita presenta 25 hectáreas controladas, mientras que en el kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, el fuego alcanzó 28 hectáreas y fue controlado gracias a una fuerza conjunta de 64 efectivos: 5 guardabosques, 9 trabajadores forestales y 50 del sector tabacalero.

En el municipio La Palma, la zona de El Polvorín sufrió daños en 60 hectáreas, de las cuales 30 correspondían a pinares; el incendio fue extinguido.

Sin embargo, la situación más compleja se mantiene en La Lanza, en Minas de Matahambre, donde el fuego afecta más de 700 hectáreas, con más de 200 sin controlar.

En las zonas afectadas continúan las labores de enfriamiento y vigilancia para evitar rebrotes, en coordinación con fuerzas locales y forestales.

Las autoridades aseguran que ninguno de los siniestros representa peligro para los asentamientos poblacionales cercanos, aunque la sequía, los vientos y el material combustible dificultan el control total.