La Empresa Agroforestal del municipio Pinar del Río destaca por su contribución a la actual campaña tabacalera, la producción de alimentos y el apoyo a programas sociales.

Al cierre de 2025, sobresale además el rescate de renglones exportables como el carbón y su participación en proyectos, de conjunto con la Universidad de Pinar del Río.

Esos indicadores respaldaron la decisión de celebrar este viernes en la entidad el acto municipal por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.

Foto cortesía del entrevistado Foto cortesía del entrevistado Foto cortesía del entrevistado

En palabras del director de la empresa, Leduhan Menéndez Cardentey, cada resultado ha sido posible gracias al compromiso de cerca de 500 trabajadores, que se entregan a diario a la faena productiva.

“Ha sido muy fuerte en este año la producción de madera para los surtidos del Grupo Empresarial Tabacuba, específicamente para la construcción de casas de cura y aposentos necesarios para el éxito de la campaña tabacalera.

“Esto ha propiciado que las condiciones económicas de la empresa sean positivas. Y con esas ganancias, hemos apoyado diferentes acciones de impacto social. Intervenimos en la rehabilitación y mejora de algunas salas del hospital Abel Santa María; participamos en los trabajos de construcción de los parques fotovoltaicos, contribuimos con el saneamiento a la ciudad y además, apoyamos con hombres y equipamiento la fumigación que se realiza para contrarrestar la proliferación de arbovirosis”, explicó.

A la par, los agroforestales pinareños fomentaron diversos cultivos agrícolas destinados al autoabastecimiento, las fincas de la empresa y los mercados de Acopio.

“Estamos trabajando intensamente en la creación de varios polos productivos y de autoconsumo. Por ejempo, en el polo productivo Taironas, tenemos sembradas más de 15 hectáreas de plátano, yuca y boniato”, declaró el directivo.

Foto cortesía del entrevistado Foto cortesía del entrevistado

En la producción de carbón, rublo exportable y además, de alta demanda en el mercado nacional ante la situación electroenergética actual, también está el aporte de los agroforestales pinareños.

“Todos los fines de semana entramos a los mercados de este producto. Esta es una producción que se depauperó en el tiempo y que hoy estamos volviendo a rescatar con nuevos planes de carboneros, con nuevos incentivos. Incluso, ya se aprobó el esquema con destino de exportación”.

Para Menéndez Cardentey, también resulta trascendental la rehabilitación de los espacios de la empresa y la modernización del equipamiento, resultado de su participación en diversos proyectos de conjunto con la Universidad de Pinar del Río.

“Esta empresa al paso del ciclón Ian quedó devastada, derrumbe total. Hoy se ha dignificado totalmente la infraestructura sólida. Estamos concluyendo el montaje del aserrío más moderno del país.

“Además, somos parte del proyecto Mi Costa, y también por esta vía hemos recibido equipamiento, dígase camiones, bulldozer, además de unas 50 mil posturas, para realizar las acciones de saneamiento, limpieza y reforestación que están previstas en las costas del territorio”.

Foto cortesía del entrevistado Foto cortesía del entrevistado

Detrás de cada empeño hay un colectivo de trabajadores determinante en el éxito de las tareas, según reconoce el directivo.

“Son trabajadores muy consagrados que laboran en condiciones adversas y salen a tratar de buscar alternativas más eficientes para seguir avanzando. Yo creo que ahí está la esencia de los resultados que hoy estamos celebrando”, concluyó.

Tomado de Radio Guamá