Alcoholismo enemigo de la salud

El alcoholismo, es el uso excesivo de la ingestión de bebidas alcohólicas, caracterizado por la dependencia de licores, rones y también otros líquidos que contengan la sustancia anteriormente expuesta.

Es significativo destacar que el alcohol es una droga legal, pero puede ocasionar un impacto severo en la salud humana, también desde el punto de vista psicológico, físico y social.

Desde el primer sorbo de ron, hasta llegar a desarrollar problemas graves de adicción o incluso neurológicos, se han estimado por los expertos cuatro fases de alcoholismo el  prealcohólico, alcoholismo temprano, fase crucial y una última fase crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el consumo de alcohol excesivo como consumir más de 60 gramos de forma pura al día para los hombres y 40 gramos para las mujeres. Aproximadamente el 30% de las personas con alcoholismo también sufren de trastornos mentales.

Las personas con esta adicción, además pueden padecer enfermedades como el cáncer bucal, del sistema digestivo, cirrosis hepática y  otras, también pueden presentar trastornos en la conducta con signos de violencia que impactan de forma desfavorable a la familia y a la sociedad.

De hecho, el alcohol, es una droga portera a las ilegales, en tal sentido se realizan en Pinar del Río, acciones de promoción y educación para la salud desde los centros educacionales y en las diferentes comunidades, donde intervienen también especialistas en psiquiatría y otros expertos en función de eliminar desde la persuasión, este y otros consumos de drogas.

