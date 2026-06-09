La penicilina y sus ventajas en la práctica médica hospitalaria

La administración directa de antibióticos representa una estrategia segura y eficaz para identificar a los pacientes hospitalizados que realmente tienen alergia a la penicilina.

El estudio que publica la revista Clinical Infectious Diseases evalúa prospectivamente la seguridad y eficacia de la penicilina en pacientes hospitalizados. Para tal fin, utilizó la prueba de administración directa de antibióticos (ADA) acompañada con un programa para eliminar la alergia en la ficha técnica (o etiqueta) del fármaco.

Alrededor del 10 % de la población mundial manifiesta alergia a la penicilina, sin embargo, un importante número de investigaciones sugieren que menos del 5 % la padecen realmente.

El estudio multinacional, realizado por el Grupo de estudio sobre alergia a los antibióticos de la Red internacional de naciones (International Network of Antibiotic Allergy Nations -INAAN- Study Group) abarcó 8 países de ingresos bajos, medios y altos (Australia, Canadá, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) que aportaron 40 hospitales con diversos enfoques respecto a la problemática.

La alergia a la penicilina se ha convertido en un elemento importante de los programas de control del uso de antimicrobianos, en la medida que las especificaciones técnicas incorrectas pueden provocar que los pacientes reciban antibióticos menos eficaces, con efectos secundarios, promotores de resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Los autores del estudio señalan que los efectos posteriores de la alergia a la penicilina autodeclarada incluyen un mayor riesgo de prescripción subóptima de antibióticos, infecciones multirresistentes, una estancia hospitalaria prolongada y reingresos hospitalarios.

Si bien la prueba cutánea ha sido el método estándar de evaluación, la práctica requiere diversos recursos. Varios ensayos con muestras acotadas demostraron que la concentración controlada de penicilina es eficaz en entornos limitados. A pesar de los resultados, el presente trabajo recomienda el uso amplio especialmente en entornos rurales y remotos, y en zonas sin alergólogos disponibles.

Identificación de los pacientes

Mediante una aplicación para teléfonos utilizable en los hospitales por médicos, enfermeros, enfermeros especializados y farmacéuticos, evaluaron primero el nivel de riesgo de los pacientes según su historial de alergia a la penicilina y los protocolos institucionales.

Las personas con alergia a la penicilina de bajo riesgo participaron en evaluaciones posteriores o recibieron ADA de una dosis única de penicilina para detectar posibles reacciones. El resultado principal correspondió a la proporción de participantes con alergia de bajo riesgo que tras la ADA se les retiró la etiqueta de alergia.

El estudio también evaluó la estrategia de implementación y la adopción de la aplicación INAAN. Los datos observacionales recopilados el trimestre posterior al inicio de la investigación sirvieron para simular un ensayo clínico que analizó los resultados, con la inclusión de la prescripción de penicilina y antibióticos restringidos con posterioridad a la evaluación.

Detalles de los efectos

Las consecuencias de la alergia a la penicilina autodeclarada incluyen mayor riesgo de prescripción subóptima de antibióticos, infecciones multirresistentes, estancia prolongada y readmisión hospitalaria. De los 5121 pacientes (edad media 68 años; 60,7 % mujeres) participantes, 1573 (30,7 %) integraron una prueba de detección de fármacos con penicilina llevada a cabo entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

A continuación 1502 (95,5 %) fueron desetiquetados; de los 71 individuos con detección de fármacos positiva, seis (0,4 %) atravesaron un evento adverso grave, pero ninguno experimentó anafilaxia.

La ejecución de la mayoría de las detecciones de fármacos (61,3 %) recayó en médicos no alergólogos.

Entre los 1 852 pacientes identificados para la emulación del ensayo objetivo, 892 recibieron ADA y 960 solo evaluación. El análisis de la prescripción de antibióticos mostró -en comparación con los solo evaluados- que los sometidos a ADA tenían 13 veces más probabilidades de ser prescriptos con penicilina 90 días después, un 22 % y 27 % menos de probabilidades de recibir antibióticos restringidos y de amplio espectro, respectivamente. La ADA con penicilina también supuso menor riesgo de adquirir bacterias multirresistentes.

Después de los seis meses de activación del sitio, 77 de 126 médicos (61%) adoptaron la aplicación INAAN.

Los autores afirman que, además de proporcionar mayor evidencia sobre la seguridad de la AOD de penicilina en entornos hospitalarios diversos, el estudio revela el impacto positivo de la intervención en la prescripción de antibióticos.

Artículo complementario

En otro artículo de la revista, el mismo equipo de investigadores informó acerca de la eficacia que alcanzó la estrategia digital de auditoría y retroalimentación (AR) para implementar la prescripción de penicilina en los centros de estudio.

La AR, iniciada en todos los hospitales participantes seis semanas después del inicio de la intervención, garantizó el envío de correos electrónicos quincenales a todos los usuarios registrados de la aplicación INAAN. Las comunicaciones detallaban los resultados de las mediciones de la alergia a la penicilina y la prescripción.

El análisis de 142 usuarios de INAAN (unos tres por hospital) reveló en todos los centros la asociación de AF con los aumentos significativos en las consultas de tratamiento con penicilina y en las evaluaciones de alergia al fármaco, así como también la mayor fidelidad a los protocolos hospitalarios para eliminar la etiqueta de alergia a la penicilina.

El uso de la aplicación INAAN también aumentó con el tiempo, condición que sugiere la sostenibilidad de la estrategia. En este sentido, los autores remarcan haber demostrado que la evaluación y el diagnóstico digital constituyen procedimientos viables para la eliminación de la etiqueta de alergia a la penicilina, incluso en entornos con recursos limitados.