Analizan estrategias para recogida eficiente de los desechos sólidos en Pinar del Río

La búsqueda de soluciones sostenibles para la recogida eficiente de desechos sólidos en la ciudad de Pinar del Río ocupó a especialistas y directivos de diversos sectores en la primera sesión del año del Consejo Técnico Asesor del Gobierno en la provincia.

De acuerdo con una publicación de ese órgano en su página de Facebook, durante el análisis, los participantes identificaron entre las causas del incremento de vertederos en la urbe, el aumento de las actividades comerciales asociadas al crecimiento del sector no estatal y las violaciones de las legislaciones vigentes, que responsabilizan a los actores económicos, de todas las formas de gestión, con el manejo de los desechos.

Asimismo, señalaron deficiencias en la actividad de reciclaje; entre ellas, la insuficiente recolección, transportación y valorización de materias primas. “Los residuos no se aprecian como recursos productivos del desarrollo sostenible”, precisa el post.

De acuerdo con esa misma fuente, las indisciplinas ciudadanas también atentan contra la higiene comunal de la ciudad cabecera.

Primera sesión del año del Consejo Técnico Asesor. Foto: Gobierno Provincial Pinar del Río en Facebook

El gobernador de la provincia, Eumelín González Sánchez enfatizó la necesidad de hacer cumplir la legislación vigente y buscar alternativas que garanticen la sostenibilidad, porque no puede enfrentarse sólo con “ofensivas” cada cierto tiempo.

En tanto, la integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero llamó a que los organismos reguladores sean más exigentes y recalcó la necesidad de mayor integración para enfrentar la situación higiénico sanitaria de la provincia.

De manera especial, destacó que la Empresa de Recuperación de Materias Primas del territorio tiene que agilizar sus vínculos contractuales con el sector no estatal, porque está dentro de la responsabilidad de los mismos asegurar el destino final a los desechos sólidos.

“No podemos demorar un minuto más, es verdad que se necesitan camiones, combustible, cargadores, pero pudiéramos tener hoy un volumen menor de desechos, y muchos son reciclables”, reflexionó.

Al respecto, la directora provincial de Trabajo, Alina Hernández Martín señaló que en Vueltabajo es ínfimo el número de recogedores de materia prima, actividad contemplada en el nomenclador de trabajadores no estatales.

Por su parte, el presidente nacional de la Sociedad Científica Cubana de Desarrollo Local y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Carlos César Torres Páez, precisó que se trata de un problema que no tiene solución única, y que asumir la recogida de desechos, dentro del sector presupuestario, convierte en una carga lo que en el mundo es un negocio.

«La recogida de desechos, dentro del sector presupuestario, convierte en una carga lo que en el mundo es un negocio», analizó el diputado Carlos César Torres Páez. Foto: Gobierno Provincial Pinar del Río en Facebook

Anticipó que la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, trabaja en la concepción de un proyecto con la articulación de varios actores para la creación de un modelo económico rentable, sostenible y participativo.

Según dijo no hay infraestructura estatal para ello, por lo que se requerirán alianzas con otras formas de gestión e inversiones que aseguren la recolección, recogida y clasificación. La intención es crear una experiencia piloto en el consejo popular Hermanos Cruz y de ahí extenderla al resto del municipio.

Otros aspectos señalados por el Consejo Técnico Asesor estuvieron asociados al rol que le corresponde desempeñar a organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas; la educación ambiental y multiplicación de los puntos de recogida de materia prima, así como incluir las condiciones para el tratamiento a los residuos entre los requerimientos a cumplir para la concesión de licencias a negocios.

(Con información de Gobierno Provincial de Pinar del Río en Facebook)

Tomado de Radio Guamá