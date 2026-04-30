Titirivida abre otra vez las alas en la sala Virgilio Piñera

El espectáculo «Alas para mi voluntad», a cargo del grupo de teatro Titirivida, regresará el domingo 3 de mayo, a la diez de la mañana, a la sala Virgilio Piñera, de la ciudad de Pinar del Río, informó su director Nelson Álvarez Guerra, en su página en la red social Facebook.

La propuesta, inspirada en «El cangrejo volador» de Onelio Jorge Cardoso, tuvo una temporada en ese escenario durante el mes de enero, donde el colectivo mostró una vez más su valor profesional con una puesta que combinó la actuación y la música en vivo.

Con posterioridad, en febrero, el espectáculo realizó una gira por la capital cubana y –según Álvarez Guerra- desde entonces “no la habíamos tocado más. Y está claro que las alas están hechas para abrirlas y llegar lejos”.

El elenco de «Alas para mi voluntad» lo integran: Ana Loaces, Luz Medina Hernández y Nelson Álvarez Guerra; además, los músicos: Odalys Rodriguez Gonzalez, Maylín Estevez López y Frank Falcón; la dramaturgia y dirección son de Nelson Álvarez Guerra.

Foto: página en Facebook de Nelson Álvarez Guerra. Foto: página en Facebook de Nelson Álvarez Guerra.

Tomado de Radio Guamá