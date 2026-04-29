Empresa láctea pinareña, Vanguardia Nacional por noveno año consecutivo

A solo horas de celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, la empresa de productos lácteos y confiterías de Pinar del Río recibió hoy la condición de colectivo Vanguardia Nacional, reconocimiento que llega por noveno año consecutivo.

El estímulo avala los resultados sostenidos, eficiencia, impacto social y ejemplo dentro de la Industria Alimentaria; entre ellos el crecimiento de la producción de bienes y servicios el calendario anterior en un dos por ciento, alcanzando valores que superan los 840 millones de pesos.

En carta enviada a los trabajadores, Alberto López Díaz, ministro del sector, aseveró que se trata de un colectivo a imitar, «emprendedores, capaces de buscar soluciones y alternativas en estos tiempos duros en que el imperio yanqui, como nunca antes, trata de arrebatarnos la independencia y nuestra soberanía», refirió.

Marcan la diferencia con relación a las demás empresas lácteas del país y se han transformado en una verdadera industria productora de alimentos, diversificando sus producciones, apuntó.

Son un faro cuando se habla de relaciones eficientes entre la empresa estatal y el sector privado, con una verdadera proyección social al prestar atención a los sectores más sensibles de la provincia, dijo.

Durante el acto, Wicher Rivera Machín, director de la entidad, recibió la Réplica del Carné de Innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro, reconocimiento instituido por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores de Cuba (Anir).

Además, el colectivo resultó destacado a nivel provincial por el quehacer de los integrantes de la Anir en la etapa 2020- 2025.

El 9 de junio de 1982 Fidel visitó esa industria que desde algunos meses ostenta la Placa Conmemorativa por su Centenario, un incentivo para cada hombre y mujer que allí labora. Caridad Barroso Campo, joven de la empresa, aseguró que fue decisivo el aporte de los 310 trabajadores para lograr los resultados en 2025, continuar innovando y buscando soluciones de cara a no detener las fábricas.

Para nosotros no hay imposibles; en medio del bloqueo económico y la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado enero, que se traduce en cerco energético para el país, tenemos el reto de crecer y diversificar las producciones, destacó.

Asistieron al acto Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de esa organización política en la provincia; Eumelín González Sánchez, gobernador; Rubén Lloga Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio; entre otros.