Aplicaciones cubanas fortalecen soberanía digital (+ Video)

Bajo la empresa Z17, fundada en 2024, las aplicaciones Apklis, Picta y toDus consolidan su evolución como plataformas nacionales que contribuyen a la transformación digital del país y a la soberanía tecnológica, expuso el periódico Juventud Rebelde.

Kevin Castro Rodríguez, presidente de Z17, declaró al periódico de la juventud cubana que estas herramientas ofrecen alternativas propias frente a soluciones extranjeras, adaptadas a las condiciones de conectividad limitada y a la necesidad de proteger los datos de los usuarios.

En el caso de toDus, aplicación de mensajería instantánea nacional, se han implementado más de 50 actualizaciones que incluyen adjuntos, multimedia, grupos, canales y llamadas de voz y video en fase beta, además de mantener la gratuidad de los mensajes de texto mediante acuerdo con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

Picta evolucionó de galería de videos a plataforma cultural, donde artistas, humoristas, músicos y medios nacionales comparten contenidos sin depender de algoritmos externos, mientras Apklis se consolidó como tienda digital con miles de aplicaciones y sistema de pagos para desarrolladores.

El directivo subrayó que estas aplicaciones son esenciales en el contexto actual de bloqueo económico, comercial y financiero, y limitaciones tecnológicas, al garantizar comunicación, acceso a información y distribución de software desde servidores ubicados en Cuba.

Z17 destacó que la seguridad y privacidad de los datos se respaldan mediante encriptación, firewalls y especialistas en ciberseguridad formados en universidades cubanas, lo que asegura que la información permanezca bajo control nacional.

La empresa reconoció los desafíos derivados de la falta de recursos materiales, la pérdida de talento humano por diferencias salariales y las restricciones tecnológicas impuestas por el bloqueo, pero reafirmó su compromiso de continuar desarrollando soluciones digitales para la sociedad cubana.

Bajo la dirección de la empresa tecnológica Z17, estas aplicaciones toDus, Picta y Apklis se consolidan actualmente como un ecosistema digital propio que garantiza comunicación, cultura y acceso a software en condiciones de soberanía tecnológica y resiliencia nacional.

toDus ofrece mensajería instantánea nacional con grupos, canales y llamadas en fase beta, optimiza el consumo de datos según tarifas de Etecsa y asegura privacidad mediante servidores locales, lo que la convierte en una herramienta gratuita y accesible para millones de usuarios.

Picta y Apklis refuerzan la identidad cultural y digital del país: la primera como plataforma de streaming con contenidos cubanos y regionales, y la segunda como tienda oficial de aplicaciones Android que centraliza servicios nacionales, promueve desarrolladores locales y permite pagos integrados con Transfermóvil.

Finalmente, Castro Rodríguez afirmó que la soberanía tecnológica no significa aislarse, sino tener la opción de elegir y garantizar que las aplicaciones nacionales funcionen de manera estable, adaptadas a las necesidades locales.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias