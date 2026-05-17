Un mundo conectado más allá de la distancia

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, una fecha que recuerda cuánto han cambiado nuestras vidas gracias a la posibilidad de comunicarnos de forma inmediata, sin importar la distancia.

Hoy resulta casi imposible pensar la rutina diaria sin la presencia de la tecnología. Una llamada, un mensaje, una videoconferencia o el simple acceso a internet forman parte de acciones cotidianas que hace apenas unas décadas parecían inalcanzables.

Las telecomunicaciones han transformado la manera de estudiar, trabajar, informarse e incluso de mantener cercanía con quienes están lejos.

Pero más allá de los avances técnicos, siempre he pensado que lo verdaderamente valioso está en lo que estas herramientas permiten construir. Porque detrás de cada conexión existe una historia, una conversación, una oportunidad de aprendizaje o un vínculo que logra mantenerse vivo pese a la distancia.

A mi entender, esta fecha también invita a reflexionar sobre los desafíos actuales. El desarrollo tecnológico avanza constantemente, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceso. Esa brecha digital sigue siendo una realidad que limita oportunidades y dificulta la participación plena en una sociedad cada vez más interconectada.

También considero importante pensar en el uso que se hace de estos espacios. Vivimos en una época donde la información circula con enorme rapidez y donde comunicar implica una gran responsabilidad. No basta con estar conectados; además es necesario promover contenidos útiles, veraces y capaces de aportar valor.

Este día no solo celebra la evolución de las telecomunicaciones, sino también el impacto que tienen en la vida humana, ya que más allá de cables, señales o dispositivos, lo esencial sigue siendo la posibilidad de acercar personas, compartir conocimientos y hacer que las distancias pesen un poco menos.