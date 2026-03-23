Apoyo sindical a la actividad tabacalera

El accionar obrero en Pinar del Río no se detiene en medio del recrudecimiento de las medidas del gobierno norteamericano contra Cuba.
El compromiso de los trabajadores crece y se fortalece y las jornadas voluntarias de cada fin de semana, en apoyo a tareas de la producción y los servicios, así lo ponen de manifiesto.
El cronograma de movilización sindical se concretó este sábado en el Despalillo Niñita Valdés donde se beneficiaron unas 250 libras de tabaco.
Fue la respuesta de la Central de Trabajadores de Cuba en Vueltabajo, a la convocatoria de la Comisión Organizadora del XXII Congreso, en el año del centenario del natalicio de Fidel y del 87 de la CTC.
Rubén Yoga Sixto, su máximo representante en la provincia, destacó el aporte dado por cuadros sindicales y trabajadores en las tareas asignadas y ratificó el compromiso de seguir adelante, haciendo de la unidad, la principal arma en defensa de la Revolución.