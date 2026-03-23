Apoyo sindical a la actividad tabacalera

El accionar obrero en Pinar del Río no se detiene en medio del recrudecimiento de las medidas del gobierno norteamericano contra Cuba.

El compromiso de los trabajadores crece y se fortalece y las jornadas voluntarias de cada fin de semana, en apoyo a tareas de la producción y los servicios, así lo ponen de manifiesto.

El cronograma de movilización sindical se concretó este sábado en el Despalillo Niñita Valdés donde se beneficiaron unas 250 libras de tabaco.

Foto: Marelys Corvea Barreto Foto: Marelys Corvea Barreto

Fue la respuesta de la Central de Trabajadores de Cuba en Vueltabajo, a la convocatoria de la Comisión Organizadora del XXII Congreso, en el año del centenario del natalicio de Fidel y del 87 de la CTC.

Rubén Yoga Sixto, su máximo representante en la provincia, destacó el aporte dado por cuadros sindicales y trabajadores en las tareas asignadas y ratificó el compromiso de seguir adelante, haciendo de la unidad, la principal arma en defensa de la Revolución.