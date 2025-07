Arte y talento de Lázaro Prieto premiados en Bienal de Fotografía Alfredo Sarabia in Memoriam (+Video)

La Bienal de Fotografía Alfredo Sarabia in Memoriam en su décima edición, se consolida como uno de los eventos de las artes visuales más esperados en Cuba, reuniendo artistas del lente nacional e internacional en territorio vueltabajero.

Con una cifra récord de participantes, el certamen contempló 38 finalistas de países como Brasil, Venezuela, Italia, Alemania y Cuba.

El evento gestado desde el Consejo Provincial de las artes plásticas por 22 años, rinde homenaje a Alfredo Sarabia, uno de los fotógrafos cubanos más relevantes en la década de 1980, quien fuera amigo de Esteban Díaz Montesino, otro grande del lente pinareño e impulsor del evento tras la temprana muerte de Sarabia.

Entre las exposiciones colaterales destacaron Instante Perpetuo en el Comité Provincial de la UNIA para exhibir parte de la obra de Sarabia y Díaz Montesino y Había una, dos, tres veces … en la sede de la Asociación Hermanos país, como la primera muestra exclusivamente pensada para jóvenes en la historia del evento.

Por su parte, la exposición central devino espacio para confluencias generacionales bajo el tópico crear, amar, conservar.

En su inauguración fueron otorgadas cuatro menciones, un premio metálico concedido por la Fundación Alemana Michael Horbach y tres premios del Estudio Sarabia. Uno de ellos recayó en el pinareño Michel GMG y el gran premio del certamen lo obtuvo su coterráneo Lázaro Prieto González.

La Bienal Alfredo Sarabia in Memoriam no solo promueve a fotógrafos de larga trayectoria, sino también visibiliza a jóvenes creadores, tengan o no, formación académica en el arte del lente, pero con propuestas innovadoras. Conecta artistas fuera y dentro de la isla, promueve discursos sociales, estéticas diversas y coloca a Pinar del Río como un blanco atractivo frente al obturador.

En video: Entrevista a Lázaro Prieto, gran premio del certamen