Cuba Poesía Itinerante llega a Pinar del Río

Los versos recorrieron este 19 de mayo la ciudad de Pinar del Río como parte de Cuba Poesía Itinerante, iniciativa que antecede al Festival Internacional de Poesía de La Habana. En el municipio cabecera, el Parque de Independencia se convirtió en el centro de la jornada con lecturas de poesía, presentaciones de libros y una feria literaria que atrajo a un público diverso. Escritores jóvenes como Yanerkis Díaz, recientemente galardonada con el Premio Chicuelo 2026 en la categoría infantil y Lisset Camargo compartieron escenario con autores consagrados como Raúl Tortosa, en un espacio que buscó integrar generaciones y estilos.

Las actividades se extendieron a centros educativos y laborales, con el propósito de acercar la literatura a estudiantes y trabajadores, reforzando su dimensión comunitaria y educativa. Proyectos culturales como El Patio de Pelegrín, en Puerta de Golpe, liderado por la poetisa Ismaray Pozo, Premio La Gaceta de Cuba, y La Camorra, en Puerto Esperanza, se sumaron a la jornada con actividades que vincularon poesía y comunidad.

La celebración en Pinar del Río se inscribe en el recorrido nacional de Cuba Poesía Itinerante, que culminará en el Festival Internacional de Poesía de La Habana, previsto del 26 al 30 de mayo. La jornada reafirmó la importancia de la poesía como herramienta cultural y social, capaz de integrar comunidades, promover la lectura y proyectar la literatura cubana hacia escenarios internacionales.