Beneficios del Llanten Mayor  

Continuando la búsqueda de plantas con poder antioxidante que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida principalmente en los adultos mayores y que estén disponibles para la mayoría de las personas, nos encontramos con el Llantén mayor, plantica medicinal que abunda según el régimen de lluvias en cualquier lugar por acá y cuyos beneficios vamos a compartir hoy con ustedes. Donde hubo una plantica de Llantén, renacen las semillas al año siguiente, haciéndola perenne.

Comenzamos describiendo como es la planta de Llantén. La familia Plantaginácea a la que pertenece el Llantén Mayor, cuyo nombre científico es Plantago major, incluye un grupo de miembros que tienen propiedades medicinales como son el Plantago ovata, el Plantago pysilium, el Plantago coronopus y más de 200 especies en la familia. Esta es una planta perenne, con raíces cortas y las hojas que parten desde el suelo formando una roseta, las hojas son alargadas de forma oval, con largas venas y a veces los márgenes de estas son dentados. Al centro nacen unas espigas largas que sobrepasan a las hojas en donde están las semillas que son medicinales, ricas en mucilagos. El Llantén mayor crece en suelos pobres. Es una planta cosmopolita que puede sobrevivir en terrenos con mucho frio, en regiones templadas y hasta en climas tórridos como el de Cuba. Se dice que es originaria de Europa.

Hay que decir que se reconocen un grupo grande de propiedades medicinales desde tiempos inmemoriales por los pueblos para las especies de Plantago. Fue usado en el Imperio Greco Romano. Así se pueden mencionar sus usos centenarios en enfermedades del sistema respiratorio como los catarros, es inductor del esputo y expectorante, en las hepatitis, problemas de la piel como el caso de su protección de los rayos UV del Sol altamente dañinos, actúa en los órganos digestivos, también en trastornos de la reproducción y la circulación sistémica, y hasta para reducir la fiebre. También se atribuyen a las hojas del Llantén propiedades antiinflamatorias, antivirales y analgésicas, como anti cáncer usado así en México, Argentina, Chile y Venezuela también como anti hipertensivas.

Las semillas de las especies de Plantago se han usado como laxantes, en este caso las más recomendadas son las del Plantago ovata, que se hinchan cuando se ponen a remojar en un vaso de agua y se ingieren pasados unos minutos. No obstante todas tienen mucilagos en su composición que actúan como laxante de volumen en las heces y también como protectores de la piel.

Hablemos entonces de los constituyentes del llantén mayor. Este Plantago major contiene hasta un 6,5% de mucilago con un alto contenido de polisacáridos, tiene también 6% de Taninos, un glucósido llamado Aucubin que tiene una gran importancia, Ácido Salicílico, Acidos fenólicos, flavonoides, minerales entre los que se incluyen zinc, potasio y silicio, Las semillas tienen acidos succínicos y adenina.

Los compuestos fenólicos juegan un importante papel en sus propiedades medicinales como la de ser un potente antioxidante, especialmente junto con los flavonoides que ejercen una acción antimutagénica y protegen de la radiaciones UV y protegen al ADN.

Buscando el porqué de sus acciones vemos que se reconoce por su contenido de polifenoles y flavonoides, ya mencionados. En particular posee efectos antioxidantes que son de tener en cuenta en muchas enfermedades, como las necesidades de la anti inflamación, los tratamientos para la protección del hígado, anti asma y anti mareos. Hay estudios que demuestran su acción en la reducción de la tos persistente cuando se usa el Llantén. Luteolin es el flavonoide que tiene la acción en la prevención del cáncer cuestión que se ensaya actualmente con resultados en líneas de células de Adenocarcinoma y melanoma con buenos resultados.

Además de las mencionadas aplicaciones tradicionales hay otras enfermedades en las que se tienen resultados como son con los problemas alérgicos y en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata con resultados prometedores, en un estudio realizado recientemente en una universidad de África. así se consideró. Hay muchísimos resultados más de las acciones benéficas del Llantén mayor en enfermedades comunes como laxante, en los problemas respiratorios como expectorante, en el sistema digestivo y en los trastornos de la circulación y para controlar el colesterol, para reducir los niveles de azúcar después de las comidas, también tiene efecto hepatoprotector, tiene buenos resultados en la curación de las heridas o llagas, Más recientemente se ha encontrado un efecto anti fatiga en las hojas. Algo importante a destacar es que no son tóxicos los compuestos del Llantén.

Las formas de usar el llantén mayor, son por la vía oral, haciendo una infusión de las hojas de Llantén con 1.40 gramos para 150 mililitros de agua, poner el agua a hervir, se cuela y se toma. Hasta tres veces en la jornada.

Si se usa el Extracto Fluido se toman de este 1.4 ml tres veces al día en una pequeña porción de agua.

Se puede usar el Colutorio asociado con la Manzanilla, 3 veces en el día, como antiséptico bucal, haciendo enjuagatorios o gárgaras.

Si se usan las semillas como laxante, con 5 a 10 gramos de semillas disueltas en 240 ml de agua, se dejan unos minutos para que se hinchen, tomar un vaso habitual en adultos, en niños de 6 a 12 años se debe usar la mitad. Se toman según necesidades de dos a tres veces en el día, hasta lograr el efecto laxante. Esta una recomendación de la Organización Mundial de la Salud

Hay precauciones que se deben observar. Pues si se están consumiendo algunos de estos medicamentos que se relacionan: Carbamazepina, Litio o Warfarina disminuye la absorción de estas drogas, Glucósidos cardiacos decrecen también su absorción, por eso se deben tomar fuera de los horarios habituales de esos medicamentos. Los suplementos de hierro también son afectados por el Llantén, los minerales como el Calcio, Magnesio, Cobre. Necesario ante las dudas consultar con el facultativo.

No obstante la Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso del Llantén y sus derivados para tratar la constipación, el hiper colesterol y los niveles altos de glucosa.

Foto: Tomada de internet

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret