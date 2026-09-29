Un latido que merece nuestra atención

Estamos tan acostumbrados a sentir los latidos del corazón que pocas veces pensamos en todo lo que hace por nosotros. Late mientras trabajamos, dormimos, caminamos, reímos… y prácticamente nunca se detiene.

Precisamente por eso, cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón nos propone mirar un poco hacia nuestra salud y recordar algo muy sencillo: también tenemos que cuidar a ese órgano que trabaja por nosotros las 24 horas.

Y no hace falta hacer grandes cambios para empezar. Caminar, mantenernos activos, cuidar la alimentación, descansar mejor y controlar la presión arterial son pequeñas acciones que podemos incorporar poco a poco a la rutina.

Claro que la vida diaria a veces se complica. Entre el trabajo, la familia y tantas responsabilidades, terminamos dejando nuestra salud para después. Pero, ¿cuánto tiempo realmente necesitamos para preguntarnos cómo estamos?

También debemos escuchar al cuerpo. Un dolor, una falta de aire, un cansancio fuera de lo habitual o cualquier otra señal que nos preocupe, merece atención. Consultar a tiempo puede ser muy importante.

En Cuba tenemos profesionales de la salud preparados para acompañarnos en ese camino. Por eso, aprovechar las consultas, realizar los controles indicados y seguir las recomendaciones médicas también es una forma de cuidarnos.

Y quizás ahí esté lo más importante: cuidar el corazón no es una tarea para una sola fecha. Es algo que podemos hacer todos los días, con decisiones pequeñas y posibles.

Porque mientras nosotros pensamos en el trabajo, en la familia, en los planes y en todo lo que queremos alcanzar, hay algo que sigue ahí, marcando el ritmo, nuestro corazón, y ese ritmo merece que también pensemos en él.