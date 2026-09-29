Instaurado Día del Radioaficionado cubano

En Pinar del Río se celebró la instauración del Día del Radioaficionado Cubano, cita reunió a los directivos de la filial provincial de la Asociación, junto a afiliados y autoridades que contribuyen al desarrollo de esta actividad en el territorio.

Durante la ceremonia se destacó el papel de los radioaficionados como puente de comunicación en situaciones de emergencia, así como su aporte constante a la vida social de la provincia.

La celebración recordó el natalicio de Manuel Antonio Álvarez Álvarez, un hombre que dedicó su vida a la radio y que es considerado el primer radioaficionado en hacer de esta actividad un verdadero camino de vida.

Su ejemplo fue evocado como inspiración para las nuevas generaciones, reafirmando el compromiso de continuar su legado.

La jornada sirvió también para reconocer la dedicación de quienes, desde hace décadas, han impulsado la radioafición como espacio de aprendizaje, solidaridad y compromiso.

Los participantes resaltaron la importancia de mantener viva esta tradición, que combina pasión por la tecnología con vocación de servicio comunitario.

El acto concluyó con un llamado a fortalecer la participación juvenil, asegurando la continuidad de un movimiento que ha sido clave en la historia de las comunicaciones en Cuba.