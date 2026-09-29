Embarazo en la adolescencia: una alerta que no podemos seguir ignorando

El embarazo no planificado en la adolescencia es una realidad que, lejos de ser un problema privado, constituye una de las principales fracturas sociales de la región. No es un tema menor: es una advertencia sobre los proyectos de vida que se truncan antes de tiempo.

Los datos siguen siendo contundentes. América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, solo por detrás de África subsahariana. En varios países de la región, entre el 10% y el 20% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, y en los sectores más vulnerables esa cifra se dispara. Detrás de cada caso hay una niña que abandona la escuela, una familia que se reorganiza en la precariedad y un ciclo de pobreza que se perpetúa.

Las causas son múltiples y conocidas: falta de educación sexual integral, acceso limitado a métodos anticonceptivos, desigualdad de género, violencia sexual y exclusión en contextos sociales vulnerables. No se resuelve con silencios ni con discursos moralizantes. La evidencia internacional es clara: los países que han implementado programas de educación sexual basados en derechos y servicios de salud amigables para adolescentes han logrado reducir de manera sostenida sus tasas de embarazo no planificado.

El desafío, sin embargo, no es solo técnico sino cultural. Persisten tabúes a la hora de hablar del tema en las aulas y en las casas, y persisten los estigmas sobre las adolescentes. Es hora de entender que la prevención es una tarea compartida: familias, escuelas, sistemas de salud y Estados deben asumir su responsabilidad.

Prevenir el embarazo en la adolescencia no significa promover el inicio sexual temprano, como a veces se argumenta. Significa garantizar que quienes decidan iniciar su vida sexual lo hagan con información, con autonomía y con métodos seguros. Es, en definitiva, reconocer a las y los adolescentes como sujetos de derechos y no como problemas que hay que administrar.

Urge pasar de la reflexión a la acción: fortalecer la educación sexual integral, ampliar el acceso a servicios de salud y construir entornos donde los adolescentes puedan decidir sobre su presente y su futuro. Porque cada embarazo adolescente no planificado no es solo una historia individual: es una oportunidad perdida para toda la sociedad.