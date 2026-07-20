Bitácora de viaje. Pinar del Río día uno

A Pinar del Río, territorio más occidental de Cuba, hay que llegar en estos días porque como ganador de la sede por las celebraciones del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes merece reflejar el acontecer social, económico y cultural de esa provincia.

La autopista que conduce al destino es una cinta que brilla bajo el sol de verano y solo el paisaje adornado por las elevaciones de la Sierra del Rosario identifican a la tierra que más tabaco produce en el país.

El monumento a Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, los hermanos que ofrendaron su vida por la libertad de Cuba, ofrecen la bienvenida a quienes llegan a la ciudad, una obra del artista de la plástica Enrique Ávila que data del año 1992 y ahora recibe la tercera restauración de su historia, a los pies de la universidad que honra los nombres de los jóvenes mártires de la Revolución.

Pinar del Río constituye una urbe pequeña y pintoresca rodeada de montañas y casas de tabaco, el mejor del mundo, techos de tejas criollas y amplios portales a donde sus habitantes descansan y refrescan sus días de verano intenso.

El hotel homónimo acoge en este julio a visitantes, o no tanto, que vienen a apoyar para que la celebración del Día de la Santa de Ana cumpla con las expectativas de los que empeñaron sudor y cansancio para lograr el lauro de la sede del simbólico acontecimiento en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Organismos como la salud pública, educación, industria alimentaria, agricultura, los eléctricos y el pueblo echaron el resto a pesar de las obsesiones del que impera en la Casa Blanca, con sus sanciones asfixiantes, y mantienen la vitalidad de una provincia con más de 400 mil habitantes en condiciones adversas.

Pintura de fachadas, pavimentación, restauración de sitios emblemáticos, reparación de salas y servicios en hospitales, promoción del destino turístico de naturaleza, con el Valle de Viñales incluido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), son acciones que ultiman los detalles para la conmemoración.

Contar Pinar del Río será la misión de un equipo de trabajo de la Agencia Cubana de Noticias en los días previos al 26 de julio, en esta bitácora de viaje que pretende reflejar la economía, la cultura y la sociedad.

Foto: Omara García Mederos

Foto: Omara García Mederos

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Tomado de Agencia Cubana de Noticias