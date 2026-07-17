La sabila desde la cabeza hasta los pies. Parte II

En el corazón se puede usar el Aloe vera o Sábila, por su contenido en ácido fólico, magnesio y vitamina E, el Aloe regulariza las contracciones ventriculares del corazón, facilitando así la oxigenación de las células y haciendo que desaparezcan los típicos y dolorosísimos espasmos de la angina de pecho, las sales de calcio del Aloe vera podrían ayudar a las personas que sufren problemas de corazón o que contaban con antecedentes familiares a este respecto y disminuye la frecuencia de ataques de angina de pecho. El consumo de jugo de Aloe ayuda a regularizar las pulsaciones cardiacas gracias a la acción de los iones de calcio y magnesio.

Las investigaciones, demostraron que el Aloe vera podía realmente ayudar a reducir el colesterol ya que es capaz de emulsionarlo y así se neutraliza. El jugo de Aloe, sobre todo gracias a la acción de los aminoácidos metionina y prolina, facilita la desaparición de las grasas presentes en la sangre, con lo que se hace frente a la progresiva obstrucción de venas y arterias, es posible reducir en un 95% las crisis de angina de pecho, simplemente añadiendo pulpa de Aloe vera a la alimentación de las personas con problemas de arteriosclerosis.

Cardiopatías coronarias, Esta enfermedad del corazón debida al estrechamiento o a la obstrucción de las coronarias y que pueden causar angina de pecho o infarto de miocardio agudo, puede prevenirse tomando Aloe vera regularmente, y sobre todo llevando una vida sana. Además, estimula la limpieza y la purificación de la sangre en el hígado: El Aloe ayuda a regularizar la presión arterial en personas hipertensas gracias al germanio orgánico que contiene y aporta vitaminas. En las Venas varicosas y ulceras, la aplicación tópica de Aloe alivia el picor y el dolor provocado por el espesamiento de la sangre y la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales que las originan.

Las migrañas son una forma aguda de cefalea, a menudo hereditaria y puede prolongarse en el tiempo, Y es tratable con la aplicación tópica e interna de jugo de Aloe. De la misma manera para combatir el insomnio, La ingestión de Aloe antes de dormir ayuda a combatir este trastorno del sueño.

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Cuba tiene experiencias en el tratamiento de las quemaduras. El Aloe puede ser útil para quemaduras de primer y segundo grado. Sus propiedades antibióticas y antibacterianas, previene las infecciones, ejercen una eficaz acción analgésica. Por otra parte, el acemanano facilita la regeneración de los tejidos dañados.

En un estudio realizado en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, Naval de La Habana, por el Dr. Mario González Quevedo, se observó que el Aloe vera es un excelente protector de la función inmunológica de la piel contra las radiaciones ultravioletas, ya que, cuando se aplicaba sobre la dermis antes de las pruebas, la inmunidad de las células resultaba totalmente protegida.

En un informe de pacientes tratados indistintamente con gel de aloe y jalea de petróleo, las quemaduras sanaron más rápidamente en el grupo de aloe, con un tiempo medio curativo de 12 días comparado a los 18 días para el grupo tratado con jalea de petróleo.También tiene acción regeneradora celular ya que los enzimas del Aloe Vera estimulan las reacciones químicas que aceleran los procesos de curación y reconstrucción de los tejidos.

En el mundo de la Oncología se está analizando la utilidad de los principios activos del Aloe para tratar esta compleja enfermedad, dando hasta ahora buenos resultados en animales y estudios in vivo. Algunos científicos afirman que el Aloe vera provoca la liberación del factor de necrosis del tumoral Alfa, que bloquea el suministro de la sangre a los tumores cancerosos, además de sus propiedades inmunoreguladoras. Hay grandes expectativas en cáncer de mama, cérvix, ovario, colorectal, y melanoma. Si es una realidad que el Aloe tópico o su pomada combate las quemaduras que se pueden producir por la Radioterapia. Experiencia cubana en Rev Cub Farmacia Instituto de Oncología 1985



El Aloe vera controla la presencia de glucosa en la sangre, tanto en caso de hipoglucemia como de hiperglucemia, sin que sea un sustituto de la insulina. Un equipo, ha realizado varios experimentos con compuestos de Aloe, tratando con ellos diversas patologías -inflamaciones, heridas, edemas, etc.- que suelen afligir a los diabéticos, siendo los resultados mucho mejores que los que se logran con los esteroides usualmente utilizados para tratar dichos problemas de peso.

Son conocidos los supositorios de aloe para los hemorroides. El Aloe vera aplicado externa o internamente reduce los síntomas de esta afección originados por una inflamación de los vasos sanguíneos de la zona anal y del recto, hay una experiencia cubana que así lo demuestra. Se da forma de supositorio al gel que se congela durante un breve tiempo y se aplican. Experiencia cubana en Rev Cub Farmacia 1987. Compresas de Aloe caliente harán desaparecer los hematomas, estas afecciones y su dolor. Debido a las excelentes propiedades hemostáticas del Aloe Vera, en las hemorragias externas, aplicar Aloe sobre la zona afectada hasta que remita la pérdida de sangre y posteriormente para acelerar la cicatrización. En las hemorragias internas, ingerir jugo por vía oral. El Aloe vera o la especie arborescens, mejora considerablemente el proceso de formación hemática aumentándose la concentración de hemoglobina en la sangre y mejorando la Anemia.

Para heridas de diversa índole, el Aloe es capaz de frenar el proceso inflamatorio y de acelerar la cicatrización. Ya que posibilita la regeneración del tejido de la piel con una rapidez ocho veces superior a la habitual, y también la eliminación de cicatrices antiguas y da resultados mediante la aplicación continua durante varios meses. «Puesto que repone los fluidos», «pero sin evitar que el oxígeno llegue a la herida, ayuda a acelerar el proceso de curación, facilitando así la cicatrización y disminuyendo su tamaño. La aplicación de compresas de Aloe se utiliza para mitigar el intenso escozor de la herida abierta al estallarse la ampolla

En las Fracturas Oseas se ha observado que esta planta estimula la fijación de calcio y fósforo dos minerales esenciales para el correcto desarrollo de los huesos, acelerando así la curación de las fracturas de huesos.En los Trastornos musculares el Aloe puede reducir el dolor y la hinchazón asociados a estos trastornos como las torceduras, dislocaciones, tendinitis y magulladuras, gracias a su efecto antiinflamatorio. Los sabañones, una patología causada por el frío intenso en forma de hinchazón en pies y manos, responden con masajes con jugo de Aloe, y ayudan a restablecer la circulación sanguínea.

En los trastornos que acompañan a nuestras mujeres, se aconseja beber a diario jugo de Aloe para paliar los síntomas ocasionados por las descompensaciones hormonales originadas en la mujer. El Aloe vera supone una valiosa ayuda para los dolores menstruales o la reanudación regular de un retraso del ciclo menstrual en mujeres. También la infección vaginal provocada por el hongo Candida albicans puede ser aliviada por Aloe vera, gracias a su acción antimicótica y anti fermentativa. La cistitis, inflamación de la vejiga muy dolorosa se puede curar mediante la ingestión de Aloe por vía oral.

Continuaremos …

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret