Portada » Marrero Cruz: «En Pinar del Río se respira renovación y ganas de hacer»

Marrero Cruz: «En Pinar del Río se respira renovación y ganas de hacer»

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

“En medio de la compleja situación del país, en Pinar del Río en 26 se respira renovación y ganas de hacer”, expresó el Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

En su cuenta en la red social X mencionó las acciones de reparación y mantenimiento constructivo que tienen lugar en el territorio a pocas jornadas de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional.

“Pinar del Río se empeña en la reparación de espacios vitales: el salón de operaciones del Hospital Pediátrico y más de una decena de salas del Hospital General Docente Abel Santamaría”, enumeró el premier.

Asimismo –agregó- “abrirá sus puertas un nuevo hogar para niños sin cuidado parental y continúa el mantenimiento de parques, plazas y otros espacios públicos emblemáticos de la provincia”.

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó, a finales de junio pasado, designar a Pinar del Río como sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio, en el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según la nota oficial, la elección responde a los resultados del territorio en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, donde han tenido un papel protagónico los trabajadores de la producción y los servicios, campesinos, intelectuales, jóvenes y demás sectores de la sociedad pinareña.

Tomado de Radio Guamá

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

El talento necesita oportunidades

Cada joven guarda un potencial que no siempre es visible a primera vista. Hay quienes destacan por su creatividad, otros por su capacidad para resolver problemas, trabajar en equipo, emprender

julio 15, 2026 No hay comentarios

Ejecutan labores de reanimación en Pinar del Río

Los ejemplos están por todas partes. A pocas jornadas de que esta ciudad acoja las actividades centrales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel

julio 14, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio