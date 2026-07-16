Marrero Cruz: «En Pinar del Río se respira renovación y ganas de hacer»

“En medio de la compleja situación del país, en Pinar del Río en 26 se respira renovación y ganas de hacer”, expresó el Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

En su cuenta en la red social X mencionó las acciones de reparación y mantenimiento constructivo que tienen lugar en el territorio a pocas jornadas de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional.

“Pinar del Río se empeña en la reparación de espacios vitales: el salón de operaciones del Hospital Pediátrico y más de una decena de salas del Hospital General Docente Abel Santamaría”, enumeró el premier.

Asimismo –agregó- “abrirá sus puertas un nuevo hogar para niños sin cuidado parental y continúa el mantenimiento de parques, plazas y otros espacios públicos emblemáticos de la provincia”.

A pocas jornadas de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, Pinar del Río se empeña en la reparación de espacios vitales: el salón de operaciones del Hospital Pediátrico y más de una decena de salas del Hospital General Docente Abel Santamaría.#MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/5q5dCh8SWn — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) July 15, 2026

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó, a finales de junio pasado, designar a Pinar del Río como sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio, en el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según la nota oficial, la elección responde a los resultados del territorio en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, donde han tenido un papel protagónico los trabajadores de la producción y los servicios, campesinos, intelectuales, jóvenes y demás sectores de la sociedad pinareña.

Tomado de Radio Guamá