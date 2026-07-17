Mayor industria pesquera de Cuba cambia su matriz energética

La Empresa Pesquera Industrial La Coloma (Epicol), la mayor de su tipo en Cuba, apuesta por el cambio de matriz energética en un contexto de crisis y de necesidad de no detener las producciones.

Un parque solar fotovoltaico se construye en áreas de la entidad, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, y cuando se concluya generará 2.3 megawatts diarios.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Yordan Nogueira Tapia, director general de Epicol, explicó en ese sentido que el emplazamiento permitirá la utilización de la maquinaria en las plantas de proceso de cara a las producciones industriales, y sostendrá la fabricación del hielo requerido en las salidas al mar.

Dotado de alrededor de mil paneles solares, el parque fotovoltaico marcha al 80 por ciento de ejecución y, en definitiva, garantizará la vitalidad de la industria en tiempos de limitaciones de combustibles.

De igual forma, trabajamos en el proyecto de acumulación de la energía, que nos posibilitará su empleo con mayor eficiencia, detalló.

En los centros de acopio de la langosta- el principal rubro exportable de la empresa- se instalaron sistemas solares de seis kilowatts, que mejorarán la calidad de vida de los pescadores durante su estancia en las zonas de pesca, dijo.

Precisó Nogueira Tapia que las embarcaciones cuentan ahora con una estación de energía y panel solar, en sustitución del gas licuado y el carbón.

El langostero Argus L 9 es el de mayor captura del crustáceo en el país en los últimos años, y para su patrón Sandy Monduy Hernández, con la energía solar agilizan la cocción de alimentos. Ahora hacemos las instalaciones para darle luces al barco con este sistema, aseveró.

Junto a otros cinco tripulantes agiliza los preparativos para su próxima salida al mar, este fin de semana, conscientes del reto que significa capturar 100 toneladas de langosta este calendario.

Este ha sido un buen levante de la veda, con casi 12 kilogramos por arte de pesca, lo que nos ha permitido tener niveles de captura superior con menos días, destacó el director general de Epicol.

A 370 toneladas del crustáceo asciende el plan para el mes de julio; y «pretendemos llegar a unas 400, en tanto para este año se prevé la captura de mil 530», refirió.

La línea de procesamiento de la langosta fue seriamente dañada por un incendio de grandes proporciones en octubre pasado, por lo que esas labores se realizan en Batabanó, a donde es llevado ese producto en transporte refrigerado.

Nogueira Tapia apuntó que la Empresa aporta más del 45 por ciento de la captura del crustáceo, el 80 del bonito y figura entre las de mayor extracción de escamas en el país.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias