Participa Cuba en reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático

El Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, participó de manera virtual en la sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, que se desarrolló en la ciudad de Cholpón Atá, República Kirguisa.

En su intervención ante los Primeros Ministros y jefes de delegaciones de los Estados Miembros y Observadores de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), Marrero Cruz reafirmó la convicción de que la cooperación en el marco de la Unión abre oportunidades concretas para estructurar cadenas de valor sostenibles, promover la innovación con soberanía tecnológica y avanzar en rutas logísticas que conecten a nuestros pueblos de forma más expedita y directa.

El Premier cubano reiteró la voluntad de la isla de confirmarse como un Centro Logístico para los países de la Unión Económica Euroasiática, retomando la iniciativa presentada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en el pasado Consejo Supremo celebrado en junio en Minsk, Belarús.

Asimismo, propuso incentivar la cooperación conjunta para favorecer el desarrollo de la capacidad industrial de Cuba, mediante el procesamiento, la producción y la posterior distribución de productos con valor agregado, a partir de las materias primas de los países de la UEEA. Para ello se acordó en el Cuarto Foro Económico Euroasiático, efectuado igualmente en Belarús, la creación de un Comité Bilateral en materia de logística entre la Cámara de Comercio de Cuba y el Consejo Empresarial de la Unión.

Esta es la decimoquinta sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, en la que Cuba participa tras recibir la condición de Estado Observador de la Unión Económica Euroasiática el 11 diciembre de 2020.

(Tomado de Cubaminrex)